Продюсер раскрыл гонорар певицы Надежды Кадышевой

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева на волне своей возросшей популярности повысила гонорар. Его сумму в разговоре с URA.RU озвучил продюсер Сергей Дворцов.
«Надежда Никитична и ее команда увеличили гонорар. Сейчас он достигает 4 миллионов рублей за одно выступление», — назвал цифру Дворцов.
В концертом графике 65-летней народницы концерты хоть и не стоят каждый день, однако на них всегда аншлаг. На сцене Кадышева вместе с мужем Александром Костюком и сыном Григорием, а также танцорами в русских народных костюмах устраивают яркое шоу.
Судя по видео, которыми делятся зрители, побывавшие на выступлении исполнительницы, в зале царит единение в порыве подпевать любимым хитам, среди которых «Плывет веночек», «Широка река», «Течет ручей» и других. Стоимость билетов на концерт Кадышевой — от 4 до 8 тысяч рублей.
Но, как известно, главный заработок артиста не только в гастролях, а частных мероприятиях, которые не афишируются для широкой публики. Дворцов уверен, что сегодня, когда патриотизм находится на особом месте в обществе, у Кадышевой нет проблем с корпоративными.
Надежда Кадышева за годы своей карьеры выпустила более 20 студийных альбомов, а также концертные записи и сборники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.