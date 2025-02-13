Продюсер раскрыл гонорар певицы Надежды Кадышевой

Продюсер Дворцов: гонорар Кадышевой значительно вырос
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Надежда Кадышева полюбилась молодежи
Надежда Кадышева полюбилась молодежи Фото:

Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева на волне своей возросшей популярности повысила гонорар. Его сумму в разговоре с URA.RU озвучил продюсер Сергей Дворцов.

«Надежда Никитична и ее команда увеличили гонорар. Сейчас он достигает 4 миллионов рублей за одно выступление», — назвал цифру Дворцов.

В концертом графике 65-летней народницы концерты хоть и не стоят каждый день, однако на них всегда аншлаг. На сцене Кадышева вместе с мужем Александром Костюком и сыном Григорием, а также танцорами в русских народных костюмах устраивают яркое шоу.

Судя по видео, которыми делятся зрители, побывавшие на выступлении исполнительницы, в зале царит единение в порыве подпевать любимым хитам, среди которых «Плывет веночек», «Широка река», «Течет ручей» и других. Стоимость билетов на концерт Кадышевой — от 4 до 8 тысяч рублей.

Но, как известно, главный заработок артиста не только в гастролях, а частных мероприятиях, которые не афишируются для широкой публики. Дворцов уверен, что сегодня, когда патриотизм находится на особом месте в обществе, у Кадышевой нет проблем с корпоративными.

Надежда Кадышева за годы своей карьеры выпустила более 20 студийных альбомов, а также концертные записи и сборники.

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Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева на волне своей возросшей популярности повысила гонорар. Его сумму в разговоре с URA.RU озвучил продюсер Сергей Дворцов. В концертом графике 65-летней народницы концерты хоть и не стоят каждый день, однако на них всегда аншлаг. На сцене Кадышева вместе с мужем Александром Костюком и сыном Григорием, а также танцорами в русских народных костюмах устраивают яркое шоу. Судя по видео, которыми делятся зрители, побывавшие на выступлении исполнительницы, в зале царит единение в порыве подпевать любимым хитам, среди которых «Плывет веночек», «Широка река», «Течет ручей» и других. Стоимость билетов на концерт Кадышевой — от 4 до 8 тысяч рублей. Но, как известно, главный заработок артиста не только в гастролях, а частных мероприятиях, которые не афишируются для широкой публики. Дворцов уверен, что сегодня, когда патриотизм находится на особом месте в обществе, у Кадышевой нет проблем с корпоративными. Надежда Кадышева за годы своей карьеры выпустила более 20 студийных альбомов, а также концертные записи и сборники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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