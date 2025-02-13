Беглов провел совещание по поддержке ветеранов СВО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание в Смольном, посвященное вопросам поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей. Среди присутствующих были ключевые фигуры городского правительства, представители общественных организаций и уполномоченные по правам человека. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
«Работа по оказанию помощи участникам СВО будет расширяться. Нам важно координировать её с уполномоченными по правам человека, по правам ребёнка и по защите прав предпринимателей. У нас много рабочих мест в промышленности. Есть вакансии в малом и среднем предпринимательстве. Людям нужна работа, а нам нужны профессионалы», — отметил Александр Беглов для пресс-службы администрации города. Особое внимание было уделено возможностям трудоустройства в промышленных и предпринимательских секторах города, а также на организации медицинской и психологической поддержки.
На совещании были напомнены поручения Президента России относительно необходимости создания условий для трудоустройства и профессиональной адаптации ветеранов. Губернатор подчеркнул, что главная цель мероприятия — определение конкретных шагов для реализации этой задачи на уровне города. Важной темой стало оказание медицинской помощи ветеранам. Особенно это касается реабилитационных мероприятий, которые могут быть организованы в новом Центре адаптивных видов спорта. Также было отмечено наличие 79 кабинетов медико-психологического консультирования и активная работа 17 медицинских организаций.
Александр Беглов подчеркнул, что Петербург создал одну из лучших систем поддержки для бойцов СВО и их семей. Уже сейчас в городе действуют льготы и организовано сопровождение семей социальными кураторами. Губернатор поручил не откладывать развертывание полной инфраструктуры поддержки. Он подчеркнул необходимость обеспечения ветеранам широких и комфортных условий для адаптации к мирной жизни.
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