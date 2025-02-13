13 февраля 2025

Зеленский отчитался Литве о переговорах с Трампом

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский рассказал президенту Литвы о своих переговорах с Трампом и его командой
Зеленский рассказал президенту Литвы о своих переговорах с Трампом и его командой Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский поделился с лидером Литвы Гитанасом Науседой деталями переговоров с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Он отметил, что Киеву удалось совместно с Белым домом спланировать двусторонние встречи.

«Провел телефонный разговор с Науседой и поблагодарил его за непреклонную поддержку Украины и ее народа со стороны Литвы... Поделился деталями моих недавних контактов с Трампом и представителями его администрации, а также рассказал о запланированных встречах», — написал Зеленский у себя в telegram-канале.

Ранее лидеры США и Украины провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули тему завершения боевых действий. Позднее в интервью Зеленский признавался, что ему неприятен тот факт, что Трамп сначала позвонил президенту России Владимиру Путину, а не ему.

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Президент Украины Владимир Зеленский поделился с лидером Литвы Гитанасом Науседой деталями переговоров с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Он отметил, что Киеву удалось совместно с Белым домом спланировать двусторонние встречи. «Провел телефонный разговор с Науседой и поблагодарил его за непреклонную поддержку Украины и ее народа со стороны Литвы... Поделился деталями моих недавних контактов с Трампом и представителями его администрации, а также рассказал о запланированных встречах», — написал Зеленский у себя в telegram-канале. Ранее лидеры США и Украины провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули тему завершения боевых действий. Позднее в интервью Зеленский признавался, что ему неприятен тот факт, что Трамп сначала позвонил президенту России Владимиру Путину, а не ему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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