Зеленский отчитался Литве о переговорах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский поделился с лидером Литвы Гитанасом Науседой деталями переговоров с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Он отметил, что Киеву удалось совместно с Белым домом спланировать двусторонние встречи.
«Провел телефонный разговор с Науседой и поблагодарил его за непреклонную поддержку Украины и ее народа со стороны Литвы... Поделился деталями моих недавних контактов с Трампом и представителями его администрации, а также рассказал о запланированных встречах», — написал Зеленский у себя в telegram-канале.
Ранее лидеры США и Украины провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули тему завершения боевых действий. Позднее в интервью Зеленский признавался, что ему неприятен тот факт, что Трамп сначала позвонил президенту России Владимиру Путину, а не ему.
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