13 февраля 2025

Трамп поверил словам Путина по поводу желания закончить СВО

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Трамп поверил словам Путина о желании принести мир на Украину
Трамп поверил словам Путина о желании принести мир на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Соединенных Штатов Дональд Трамп поверил словам лидера РФ по поводу желания закончить боевые действия и урегулировать конфликт на Украине. Об этом американский президент заявил в эфире Fox News.

«Я верю, что он хочет мира. Я верил президенту Путину, когда говорил с ним вчера. Я его хорошо знаю, я думаю, он бы мне сказал, если бы не хотел», — сказал Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете. Трансляцию ведет Fox News на youtube-канале.

В ходе разговора с журналистами глава Штатов также подчеркнул, что хотел бы вернуть Россию в G7. По его словам, бывший президент США Барак Обама допустил ошибку, когда исключил РФ из организации.

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Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Соединенных Штатов Дональд Трамп поверил словам лидера РФ по поводу желания закончить боевые действия и урегулировать конфликт на Украине. Об этом американский президент заявил в эфире Fox News. «Я верю, что он хочет мира. Я верил президенту Путину, когда говорил с ним вчера. Я его хорошо знаю, я думаю, он бы мне сказал, если бы не хотел», — сказал Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете. Трансляцию ведет Fox News на youtube-канале. В ходе разговора с журналистами глава Штатов также подчеркнул, что хотел бы вернуть Россию в G7. По его словам, бывший президент США Барак Обама допустил ошибку, когда исключил РФ из организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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