Трамп поверил словам Путина по поводу желания закончить СВО

Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным глава Соединенных Штатов Дональд Трамп поверил словам лидера РФ по поводу желания закончить боевые действия и урегулировать конфликт на Украине. Об этом американский президент заявил в эфире Fox News.
«Я верю, что он хочет мира. Я верил президенту Путину, когда говорил с ним вчера. Я его хорошо знаю, я думаю, он бы мне сказал, если бы не хотел», — сказал Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете. Трансляцию ведет Fox News на youtube-канале.
В ходе разговора с журналистами глава Штатов также подчеркнул, что хотел бы вернуть Россию в G7. По его словам, бывший президент США Барак Обама допустил ошибку, когда исключил РФ из организации.
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