13 февраля 2025

В Одессе прогремели взрывы в районе порта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В небе над Одессой жители заметили работу ПВО
В небе над Одессой жители заметили работу ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одессе гремят взрывы в районе местного порта Южный. Об этом сообщили жители местному telegram-каналу.

«Прилет в районе порта. Южный», — говорится в telegram-канале, который освещает новости в Одессе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Одессе гремят взрывы в районе местного порта Южный. Об этом сообщили жители местному telegram-каналу. «Прилет в районе порта. Южный», — говорится в telegram-канале, который освещает новости в Одессе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...