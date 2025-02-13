В Одессе прогремели взрывы в районе порта

В небе над Одессой жители заметили работу ПВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Одессе гремят взрывы в районе местного порта Южный. Об этом сообщили жители местному telegram-каналу.
«Прилет в районе порта. Южный», — говорится в telegram-канале, который освещает новости в Одессе.
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