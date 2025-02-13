Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Екатеринбурге, где автобус влетел в забор

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение расследования ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом говорится на сайте прокуратуры Свердловской области.
«Прокуратура даст оценку законности решения, которое будет принято органами полиции по результатам административного расследования», — сообщает ведомство.
Авария произошла днем 13 февраля на улице Белореченская, водитель 45-го автобуса с пассажирами потерял управление и въехал в забор. Пострадала 46-летняя женщина, которая возвращалась из больницы, ее госпитализировали.
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