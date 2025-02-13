13 февраля 2025

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Екатеринбурге, где автобус влетел в забор

ДТП с пассажирским автобусом на Белореченской взяла на контроль прокуратура
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверит, как проходит расследование ДТП
Прокуратура проверит, как проходит расследование ДТП Фото:

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение расследования ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом говорится на сайте прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура даст оценку законности решения, которое будет принято органами полиции по результатам административного расследования», — сообщает ведомство.

Авария произошла днем 13 февраля на улице Белореченская, водитель 45-го автобуса с пассажирами потерял управление и въехал в забор. Пострадала 46-летняя женщина, которая возвращалась из больницы, ее госпитализировали.

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Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга взяла на контроль проведение расследования ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом говорится на сайте прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура даст оценку законности решения, которое будет принято органами полиции по результатам административного расследования», — сообщает ведомство. Авария произошла днем 13 февраля на улице Белореченская, водитель 45-го автобуса с пассажирами потерял управление и въехал в забор. Пострадала 46-летняя женщина, которая возвращалась из больницы, ее госпитализировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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