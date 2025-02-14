Россиянам может не хватить новостроек через несколько лет

«Известия»: в России рекордно обрушились темпы ввода жилья
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Сокращение ввода жилья скажется на предложении по новостройкам в будущем
Сокращение ввода жилья скажется на предложении по новостройкам в будущем Фото:

В России зафиксировано рекордное за последние годы снижение показателя ввода жилья. Объем новых проектов по сравнению с 2024 годом сократится на 27–38%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отчет Центробанка. Отмечается, что из-за этого через несколько лет может образоваться дефицит предложений на рынке новостроек.

«В декабре 2024 года показатель ввода объема жилья снизился на 13%, хотя до этого каждый месяц на протяжении нескольких лет показывал небольшой рост... Так, объем новых проектов по сравнению с 2024 годом сократится на 27–38%... Сокращение ввода нового жилья в эксплуатацию потенциально может привести к недостатку предложений на рынке новостроек через несколько лет», — отмечают «Известия».

В России уже сократилось предложение новостроек на рынке. Об этом в декабре 2024 года предупредили представители рынка недвижимости. По их словам, тренд начал формироваться еще в сентябре того же года. 

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В России зафиксировано рекордное за последние годы снижение показателя ввода жилья. Объем новых проектов по сравнению с 2024 годом сократится на 27–38%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отчет Центробанка. Отмечается, что из-за этого через несколько лет может образоваться дефицит предложений на рынке новостроек. «В декабре 2024 года показатель ввода объема жилья снизился на 13%, хотя до этого каждый месяц на протяжении нескольких лет показывал небольшой рост... Так, объем новых проектов по сравнению с 2024 годом сократится на 27–38%... Сокращение ввода нового жилья в эксплуатацию потенциально может привести к недостатку предложений на рынке новостроек через несколько лет», — отмечают «Известия». В России уже сократилось предложение новостроек на рынке. Об этом в декабре 2024 года предупредили представители рынка недвижимости. По их словам, тренд начал формироваться еще в сентябре того же года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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