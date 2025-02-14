Россиянам может не хватить новостроек через несколько лет

В России зафиксировано рекордное за последние годы снижение показателя ввода жилья. Объем новых проектов по сравнению с 2024 годом сократится на 27–38%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на отчет Центробанка. Отмечается, что из-за этого через несколько лет может образоваться дефицит предложений на рынке новостроек.
«В декабре 2024 года показатель ввода объема жилья снизился на 13%, хотя до этого каждый месяц на протяжении нескольких лет показывал небольшой рост... Так, объем новых проектов по сравнению с 2024 годом сократится на 27–38%... Сокращение ввода нового жилья в эксплуатацию потенциально может привести к недостатку предложений на рынке новостроек через несколько лет», — отмечают «Известия».
В России уже сократилось предложение новостроек на рынке. Об этом в декабре 2024 года предупредили представители рынка недвижимости. По их словам, тренд начал формироваться еще в сентябре того же года.
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