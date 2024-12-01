«Известия»: в России началось сокращение предложения на рынке новостроек

02 декабря 2024 в 04:43 Размер текста - 17 +

Объем предложения новостроек снизился на 1 до 4% в большинстве крупных городов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России наблюдается сокращение предложения новостроек на рынке. Подтверждение этой тенденции приходит как от представителей отрасли, так и от системы анализа bnMAP.pro. «Можно аккуратно говорить о том, что тренд начал формирование в сентябре, а в октябре стал более заметен. Говорить о его долгосрочности пока не приходится. Чтобы это определить, нужно будет отследить помесячно количество новых стартов и объемы реального спроса на большом отрезке времени — например, за весь 2024 год», — пишут «Известия», ссылаясь на представителей отрасли. Кроме того, данные мониторинга показывают, что объем предложения новостроек снизился на 1 до 4% в большинстве крупных городов, за исключением Санкт-Петербурга и Самары. Аналитики предполагают, что сокращение предложения может продолжиться в условиях увеличения спроса и замедления темпов ввода нового жилья на рынок. Разница в цене на новостройки и вторичное жилье продолжает расти, устанавливая новый рекорд. На сегодняшний день разрыв составляет до 57%, сообщили в ЦБ РФ. В Минстрое пообещали снижение цен на новостройки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России наблюдается сокращение предложения новостроек на рынке. Подтверждение этой тенденции приходит как от представителей отрасли, так и от системы анализа bnMAP.pro. «Можно аккуратно говорить о том, что тренд начал формирование в сентябре, а в октябре стал более заметен. Говорить о его долгосрочности пока не приходится. Чтобы это определить, нужно будет отследить помесячно количество новых стартов и объемы реального спроса на большом отрезке времени — например, за весь 2024 год», — пишут «Известия», ссылаясь на представителей отрасли. Кроме того, данные мониторинга показывают, что объем предложения новостроек снизился на 1 до 4% в большинстве крупных городов, за исключением Санкт-Петербурга и Самары. Аналитики предполагают, что сокращение предложения может продолжиться в условиях увеличения спроса и замедления темпов ввода нового жилья на рынок. Разница в цене на новостройки и вторичное жилье продолжает расти, устанавливая новый рекорд. На сегодняшний день разрыв составляет до 57%, сообщили в ЦБ РФ. В Минстрое пообещали снижение цен на новостройки.