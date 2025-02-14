Макрон назвал Трампа электрошокером Европы

Возвращение американского лидера Дональда Трампа в Белый дом стало электрошоком для Европы. В связи с этим европейским странам нужно значительно нарастить расходы в сферах обороны, технологий и экономики. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Это [президентство Трампа] электрошок. Нам нужны асимметричные потрясения, внешние потрясения. Для Европы это момент, чтобы ускориться и действовать», — заявил Макрон для Financial Times. Он добавил, что в связи с этим Евросоюзу также нужно снизить зависимость от США в вопросе вооружений.
Кроме того, Эммануэль Макрон охарактеризовал Украину как бремя, которое Европе следует нести. Он выразил поддержку позиции администрации Трампа, что обязанность по обеспечению безопасности Украины должна лежать на ЕС. Это обусловлено переориентацией внешнеполитических приоритетов США с Европы на Азию.
Президент Франции также добавил, что односторонние действия Вашингтона начались не с нового президентства Дональда Трампа. Он упомянул, что не был предварительно уведомлен администрацией экс-главы США Джо Байдена о сделке по созданию ядерных подводных лодок AUKUS с Австралией и Великобританией, а также о выводе американских войск из Афганистана.
Говоря об Украине, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Эммануэль Макрон рассматривали возможность отправки своих войск в Киев. Это планировалось реализовать в качестве миротворческой силы после потенциального прекращения конфликта. Также французский лидер отметил, что Запад должен продолжать поддерживать Украину, потому что конфликт в стране не закончится ни завтра, ни послезавтра, передает «Национальная служба новостей».
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