Telegraph: Британия и Франция обсуждают отправку своих войск на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон рассматривают возможность отправки своих войск на Украину в качестве миротворцев после потенциального прекращения конфликта. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
«Сэр Кир Стармер и Эммануэль Макрон обсуждают отправку британских и французских солдат на Украину в качестве миротворческих сил после заключения любой потенциальной сделки по прекращению конфликта», — сообщает Telegraph. Издание отмечает, что подробности данных переговоров пока держатся в секрете официальными лицами в Лондоне и Париже.
В статье говорится, что до окончательного решения остаются разногласия и неопределенности. «Есть проблемы в отношении того, что мы могли бы поддержать, что бы мы хотели поддержать, а также более широкий вопрос об угрозе, которой могут подвергаться эти войска, и не приведет ли это к эскалации», — рассказал один из источников издания.
Ранее жители Великобритании восприняли предложение Стармера негативно, они велели ему уехать в Киев и не возвращаться, назвав его «безмозглой курицей». Между тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство идеей размещения миротворческих сил на территории Украины. Он заявил, что Россию также не устраивает предложение новоизбранного президента США Дональда Трампа отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет.
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