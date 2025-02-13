13 февраля 2025

ФСБ задержала главу «Гортранса» Екатеринбурга с поличным

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Силовую операцию, вероятно, провели в ночь на 14 февраля Фото:

Гендиректор «Гортранса» Екатеринбурга Сергей Нугаев, которому вменяют получение взятки, был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Для руководства города это не стало неожиданностью. Есть понимание, что транспортная реформа, на которую выделяются миллиарды, должна реализовываться менеджерами с прозрачной репутацией», — объяснил собеседник агентства.

Кризисным «Гортрансом» Нугаев руководит с 2018 года. Транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов при поддержке свердловского губернатора Евгения Куйвашева запустил в начале 2024-го. Основным исполнителем выступает вице-мэр Рустам Галямов, которому в декабре 2023 года передали полномочия его коллеги Алексея Бубнова.

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Гендиректор «Гортранса» Екатеринбурга Сергей Нугаев, которому вменяют получение взятки, был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. Об этом URA.RU сообщил источник. «Для руководства города это не стало неожиданностью. Есть понимание, что транспортная реформа, на которую выделяются миллиарды, должна реализовываться менеджерами с прозрачной репутацией», — объяснил собеседник агентства. Кризисным «Гортрансом» Нугаев руководит с 2018 года. Транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов при поддержке свердловского губернатора Евгения Куйвашева запустил в начале 2024-го. Основным исполнителем выступает вице-мэр Рустам Галямов, которому в декабре 2023 года передали полномочия его коллеги Алексея Бубнова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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