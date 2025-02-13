ФСБ задержала главу «Гортранса» Екатеринбурга с поличным

Гендиректор «Гортранса» Екатеринбурга Сергей Нугаев, которому вменяют получение взятки, был задержан сотрудниками УФСБ с поличным. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Для руководства города это не стало неожиданностью. Есть понимание, что транспортная реформа, на которую выделяются миллиарды, должна реализовываться менеджерами с прозрачной репутацией», — объяснил собеседник агентства.
Кризисным «Гортрансом» Нугаев руководит с 2018 года. Транспортную реформу мэр Екатеринбурга Алексей Орлов при поддержке свердловского губернатора Евгения Куйвашева запустил в начале 2024-го. Основным исполнителем выступает вице-мэр Рустам Галямов, которому в декабре 2023 года передали полномочия его коллеги Алексея Бубнова.
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