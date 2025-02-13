13 февраля 2025

Гендиректор «Уралкалия» выступил с заявлением после гибели шахтеров

На «Уралкалии» начинаются внеплановые проверки после ЧП
© Служба новостей «URA.RU»
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На СКРУ-3 два рабочих погибли 13 февраля
На СКРУ-3 два рабочих погибли 13 февраля Фото:
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ЧП на шахте «Уралкалия» в Соликамске

В Пермском крае на «Уралкалии» пройдут внеплановые проверки условий труда и всех процессов. Об этом после гибели двух шахтеров заявил генеральный директор предприятия Виталий Лаук.

«Мы оказываем максимальное содействие в расследовании этого несчастного случая. Проведем внеплановые проверки всех процессов и условий труда на нашем производстве, чтобы определить причины случившегося и исключить трагедии в будущем», — сказал он в заявлении, опубликованном на сайте ПАО «Уралкалий».

Утром 13 февраля в шахте «Уралкалия» погибли два горняка. Расследованием дела занимаются Следственный комитет, прокуратура, трудовая инспекция. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил членам правительства оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии.

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В Пермском крае на «Уралкалии» пройдут внеплановые проверки условий труда и всех процессов. Об этом после гибели двух шахтеров заявил генеральный директор предприятия Виталий Лаук. «Мы оказываем максимальное содействие в расследовании этого несчастного случая. Проведем внеплановые проверки всех процессов и условий труда на нашем производстве, чтобы определить причины случившегося и исключить трагедии в будущем», — сказал он в заявлении, опубликованном на сайте ПАО «Уралкалий». Утром 13 февраля в шахте «Уралкалия» погибли два горняка. Расследованием дела занимаются Следственный комитет, прокуратура, трудовая инспекция. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил членам правительства оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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