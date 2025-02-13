Гендиректор «Уралкалия» выступил с заявлением после гибели шахтеров

В Пермском крае на «Уралкалии» пройдут внеплановые проверки условий труда и всех процессов. Об этом после гибели двух шахтеров заявил генеральный директор предприятия Виталий Лаук.
«Мы оказываем максимальное содействие в расследовании этого несчастного случая. Проведем внеплановые проверки всех процессов и условий труда на нашем производстве, чтобы определить причины случившегося и исключить трагедии в будущем», — сказал он в заявлении, опубликованном на сайте ПАО «Уралкалий».
Утром 13 февраля в шахте «Уралкалия» погибли два горняка. Расследованием дела занимаются Следственный комитет, прокуратура, трудовая инспекция. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил членам правительства оказать помощь родным погибших и разобраться в причинах трагедии.
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