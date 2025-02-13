Губернатор Текслер отчитался Чернышенко о строительстве кампуса в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко о прогрессе в строительстве межвузовского кампуса мирового уровня в Челябинске. В ходе видеоконференции глава региона подчеркнул, что первый этап строительства завершен успешно, а работы по второму этапу идут в строгом соответствии с графиком. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Строительство идет полным ходом. Коробки всех шести зданий готовы. Сейчас ведутся фасадные, отделочные работы и остекление. На объекте задействовано 375 человек. Планируем завершить строительно-монтажные работы в декабре этого года, далее провести пусконаладочные работы и, согласно дорожной карте, ввести объекты в эксплуатацию в апреле 2026 года. Уверен, что все обозначенные сроки по второму этапу будут соблюдены», — заявил Текслер.
Текслер также сообщил, что проектная документация по третьему этапу строительства, включающему учебно-научный комплекс и модульный конференц-зал, находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе. Он заверил, что все вопросы решаются оперативно и отклонений от графика нет.
Губернатор отметил, что в мае планируются открытие физкультурно-оздоровительного комплекса и начало строительства бассейна. Таким образом, кроме лыжероллерной трассы, запланированной в рамках третьего этапа, в кампусе будут функционировать еще два крупных спортобъекта.
Текслер уточнил, что две гостиницы полностью введены в эксплуатацию, заселены и функционируют. Их открытие состоялось 28 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!