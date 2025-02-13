В Екатеринбурге подешевела аренда квартир

В Екатеринбурге цены на долгосрочную аренду квартир снизились на 9% за три месяца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«По сравнению с началом предыдущего квартала — октябрем 2024 года — цены на долгосрочную аренду жилья сильнее всего снизились в нескольких городах России, в том числе и в Екатеринбурге (-9%). Средняя стоимость аренды квартир составила 32 тысячи рублей. Интерес к аренде жилья среди екатеринбуржцев также увеличился — на 15% за месяц», — говорится в пресс-релизе (документ есть в распоряжении URA.RU).
Что касается покупки квартир, то популярными районами стали Академический, Автовокзал и Юго-Западный. Самое большое предложение объектов на рынке вторичной недвижимости зафиксировано в Академическом.
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