13 февраля 2025

В Екатеринбурге подешевела аренда квартир

В Екатеринбурге аренда квартир подешевела на 9% за три месяца
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость аренды 32 тысячи рублей
Средняя стоимость аренды 32 тысячи рублей Фото:

В Екатеринбурге цены на долгосрочную аренду квартир снизились на 9% за три месяца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости». 

«По сравнению с началом предыдущего квартала — октябрем 2024 года — цены на долгосрочную аренду жилья сильнее всего снизились в нескольких городах России, в том числе и в Екатеринбурге (-9%). Средняя стоимость аренды квартир составила 32 тысячи рублей. Интерес к аренде жилья среди екатеринбуржцев также увеличился — на 15% за месяц», — говорится в пресс-релизе (документ есть в распоряжении URA.RU).

Что касается покупки квартир, то популярными районами стали Академический, Автовокзал и Юго-Западный. Самое большое предложение объектов на рынке вторичной недвижимости зафиксировано в Академическом.

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В Екатеринбурге цены на долгосрочную аренду квартир снизились на 9% за три месяца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».  «По сравнению с началом предыдущего квартала — октябрем 2024 года — цены на долгосрочную аренду жилья сильнее всего снизились в нескольких городах России, в том числе и в Екатеринбурге (-9%). Средняя стоимость аренды квартир составила 32 тысячи рублей. Интерес к аренде жилья среди екатеринбуржцев также увеличился — на 15% за месяц», — говорится в пресс-релизе (документ есть в распоряжении URA.RU). Что касается покупки квартир, то популярными районами стали Академический, Автовокзал и Юго-Западный. Самое большое предложение объектов на рынке вторичной недвижимости зафиксировано в Академическом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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