Ямальская авиакомпания открывает продажу билетов на весну и лето

АТК «Ямал» анонсировала рейсы на весну и лето 2025 года. Теперь можно оформить билеты с 30 марта по 25 октября.
«Открываем продажу рейсов на период весенне-летнего расписания (продажа будет открываться в течение дня). С 14 февраля 2025 можно оформить билеты на рейсы с 30 марта 2025 по 25 октября 2025 года», — сообщает авиакомпания в своем telegram-канале.
- Из Салехарда и обратно можно приобрести билеты на рейсы в Тюмень, Москву. (Домодедово и Шереметьево), Санкт-Петербург, Уфу, Омск, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды.
- Из Нового Уренгоя и обратно ямальской авиакомпанией можно улететь в Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Сочи, Минеральные Воды.
- Из Ноябрьска продаются билеты в Тюмень, Москву (Домодедово), Санкт-Петербург, Омск, Уфу, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды (только летний период).
- Рейсы из Надыма и обратно: в Тюмень, Москву (ДМД), Санкт-Петербург, Уфу, Омск, Екатеринбург, Сочи и Минеральные Воды (только летний период).
Билеты на рейсы между городами ЯНАО можно приобрести на период до 14 мая 2025 года. Ранее заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога предложил рассмотреть прямое авиасообщение из городов Ямала в Сухум (Абхазия). С 1 апреля авиакомпания S7 запускает рейсы из Салехарда в Новосибирск. Билеты уже поступили в продажу.
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