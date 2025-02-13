Мужчина погиб от непотушенной сигареты в частном доме в поселке Кидышевском Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Трагедия произошла в Верхнеуральском районе, в поселке Кидышевском. По предварительным данным, причиной происшествия стала неосторожность при курении», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Пожар произошел в частном доме на улице Центральной. Погиб 64-летний мужчина. Его тело которого было обнаружено в комнате на диване после ликвидации возгорания.
Непотушенная сигарета ранее стала причиной трагедии в Челябинске. В ночь на 1 января произошел пожар в квартире по улице Сергея Герасимова, на пятом этаже. Одну из пострадавших доставили в больницу, вторая отказалась от госпитализации.
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