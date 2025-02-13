13 февраля 2025

Мужчина погиб из-за сигареты в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело погибшего пожарные обнаружили после ликвидации возгорания (архивное фото)
Тело погибшего пожарные обнаружили после ликвидации возгорания (архивное фото) Фото:

Мужчина погиб от непотушенной сигареты в частном доме в поселке Кидышевском Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Трагедия произошла в Верхнеуральском районе, в поселке Кидышевском. По предварительным данным, причиной происшествия стала неосторожность при курении», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Пожар произошел в частном доме на улице Центральной. Погиб 64-летний мужчина. Его тело которого было обнаружено в комнате на диване после ликвидации возгорания. 

Непотушенная сигарета ранее стала причиной трагедии в Челябинске. В ночь на 1 января произошел пожар в квартире по улице Сергея Герасимова, на пятом этаже. Одну из пострадавших доставили в больницу, вторая отказалась от госпитализации. 

Пожар произошел в частном доме по улице Центральной
Пожар произошел в частном доме по улице Центральной
Фото:
Комната выгорела почти полностью
Комната выгорела почти полностью
Фото:

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Мужчина погиб от непотушенной сигареты в частном доме в поселке Кидышевском Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Трагедия произошла в Верхнеуральском районе, в поселке Кидышевском. По предварительным данным, причиной происшествия стала неосторожность при курении», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Пожар произошел в частном доме на улице Центральной. Погиб 64-летний мужчина. Его тело которого было обнаружено в комнате на диване после ликвидации возгорания.  Непотушенная сигарета ранее стала причиной трагедии в Челябинске. В ночь на 1 января произошел пожар в квартире по улице Сергея Герасимова, на пятом этаже. Одну из пострадавших доставили в больницу, вторая отказалась от госпитализации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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