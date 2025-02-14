Шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче Украине ядерного оружия

Глава Пентагона Хегсет: ядерное оружие для Киева зависит от Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Решение о передаче ядерного оружия Украине остается за Трампом
Решение о передаче ядерного оружия Украине остается за Трампом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Только глава Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет право принимать решение о передаче ядерного оружия Украине. Об этом заявил глава министерства обороны США Пит Хегсет.

«Ядерное оружие для Киева зависит от президента Дональда Трампа... Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается», — сказал Хегсет в интервью изданию Breitbart News.

В 2024 году некоторые западные политики предложили передать ядерные боеголовки Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные предложения являются незаконными. По его словам, они исходят от тех, кто не осознает реальное положение дел. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Только глава Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет право принимать решение о передаче ядерного оружия Украине. Об этом заявил глава министерства обороны США Пит Хегсет. «Ядерное оружие для Киева зависит от президента Дональда Трампа... Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается», — сказал Хегсет в интервью изданию Breitbart News. В 2024 году некоторые западные политики предложили передать ядерные боеголовки Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные предложения являются незаконными. По его словам, они исходят от тех, кто не осознает реальное положение дел. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...