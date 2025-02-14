Шеф Пентагона ответил на вопрос о передаче Украине ядерного оружия

Только глава Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет право принимать решение о передаче ядерного оружия Украине. Об этом заявил глава министерства обороны США Пит Хегсет.
«Ядерное оружие для Киева зависит от президента Дональда Трампа... Я здесь не для того, чтобы объявлять что-либо, что обсуждается или не обсуждается», — сказал Хегсет в интервью изданию Breitbart News.
В 2024 году некоторые западные политики предложили передать ядерные боеголовки Украине. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные предложения являются незаконными. По его словам, они исходят от тех, кто не осознает реальное положение дел.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.