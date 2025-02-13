13 февраля 2025

Строительство элитного дома в Перми ведется с нарушениями

© Служба новостей «URA.RU»
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На стройке нашли нарушения
На стройке нашли нарушения Фото:

В Перми на стройке клубного дома «Строганов» выявлен ряд нарушений. Проверку проводила краевая Госинспекция труда. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«В ходе рейдового осмотра выявлено, что в действиях организаций, ведущих стройку, нет согласованности. Один из рабочих был без каски. На лестничных проходах нет защитных ограждений. Также установлено, что рабочим не проводили инструктаж по охране труда», — уточнили в инспекции.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы привлечь организации, которые допустили нарушения, к ответственности. Незадолго до проверки на этой стройке погиб рабочий. Мужчина упал с высоты пятого этажа и скончался.

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В Перми на стройке клубного дома «Строганов» выявлен ряд нарушений. Проверку проводила краевая Госинспекция труда. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В ходе рейдового осмотра выявлено, что в действиях организаций, ведущих стройку, нет согласованности. Один из рабочих был без каски. На лестничных проходах нет защитных ограждений. Также установлено, что рабочим не проводили инструктаж по охране труда», — уточнили в инспекции. Сейчас решается вопрос о том, чтобы привлечь организации, которые допустили нарушения, к ответственности. Незадолго до проверки на этой стройке погиб рабочий. Мужчина упал с высоты пятого этажа и скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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