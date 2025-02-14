Бар в Челябинске в День влюбленных дарит коктейль за свидетельство о разводе

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Челябинцам предлагают бесплатный коктейль за свидетельство о разводе
Челябинцам предлагают бесплатный коктейль за свидетельство о разводе Фото:

Бар Dom в Челябинске в День всех влюбленных решил дарить коктейль за предъявление свидетельства о разводе. Так заведение решило поддержать одиноких 14 и 15 февраля.

«Вы в разводе, а ваше свидетельство лежит и пылится в темном шкафу? Настало его время. Приносите свидетельство о расторжении брака, и мы угостим вас коктейлем», — сообщается в ролике бара.

Как на выходных отметить День влюбленных в Челябинске и области, URA.RU рассказывало в дайджесте событий на 15 и 16 февраля. Для челябинцев предлагают устроить свидания в кабине пилота, на воздушном шаре и спа, а кто-то и вовсе выставил объявление об услугах «парня на 14 февраля».

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Бар Dom в Челябинске в День всех влюбленных решил дарить коктейль за предъявление свидетельства о разводе. Так заведение решило поддержать одиноких 14 и 15 февраля. «Вы в разводе, а ваше свидетельство лежит и пылится в темном шкафу? Настало его время. Приносите свидетельство о расторжении брака, и мы угостим вас коктейлем», — сообщается в ролике бара. Как на выходных отметить День влюбленных в Челябинске и области, URA.RU рассказывало в дайджесте событий на 15 и 16 февраля. Для челябинцев предлагают устроить свидания в кабине пилота, на воздушном шаре и спа, а кто-то и вовсе выставил объявление об услугах «парня на 14 февраля».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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