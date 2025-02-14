Имущество дамы-банкира продадут на торгах в счет долга в 548 миллионов рублей

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Имущество экс-директора банка «Ураллига» продадут с молотка
Имущество экс-директора банка «Ураллига» продадут с молотка Фото:

Имущество экс-директора челябинского банка «Ураллига» Веры Семеновой продадут с молотка. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области.

«По результатам судебного заседания по рассмотрению итогов процедуры реструктуризации долгов гражданина суд признал Семенову Веру Леонидовну несостоятельной (банкротом). В отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан, — реализация имущества гражданина, сроком на пять месяцев — до 31 июля 2025 года», — сообщили в пресс-службе суда. Новость опубликована в группе суда в соцсети «ВКонтакте».

Сумма долгов Семеновой превышает 548 миллионов рублей. Для покрытия дола имущество Семеновой будет продано, полученная сумма перечислена ее кредиторам.

Банк России отозвал лицензию у банка «Ураллига» 20 ноября 2013 года. В середине ноября 2013 года ЦБ ограничил ряд операций банка, в частности, на перевод средств по поручению юридических лиц в бюджеты всех уровней.

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Имущество экс-директора челябинского банка «Ураллига» Веры Семеновой продадут с молотка. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области. «По результатам судебного заседания по рассмотрению итогов процедуры реструктуризации долгов гражданина суд признал Семенову Веру Леонидовну несостоятельной (банкротом). В отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан, — реализация имущества гражданина, сроком на пять месяцев — до 31 июля 2025 года», — сообщили в пресс-службе суда. Новость опубликована в группе суда в соцсети «ВКонтакте». Сумма долгов Семеновой превышает 548 миллионов рублей. Для покрытия дола имущество Семеновой будет продано, полученная сумма перечислена ее кредиторам. Банк России отозвал лицензию у банка «Ураллига» 20 ноября 2013 года. В середине ноября 2013 года ЦБ ограничил ряд операций банка, в частности, на перевод средств по поручению юридических лиц в бюджеты всех уровней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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