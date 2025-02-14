Имущество дамы-банкира продадут на торгах в счет долга в 548 миллионов рублей

Имущество экс-директора челябинского банка «Ураллига» Веры Семеновой продадут с молотка. Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области.
«По результатам судебного заседания по рассмотрению итогов процедуры реструктуризации долгов гражданина суд признал Семенову Веру Леонидовну несостоятельной (банкротом). В отношении должника введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан, — реализация имущества гражданина, сроком на пять месяцев — до 31 июля 2025 года», — сообщили в пресс-службе суда. Новость опубликована в группе суда в соцсети «ВКонтакте».
Сумма долгов Семеновой превышает 548 миллионов рублей. Для покрытия дола имущество Семеновой будет продано, полученная сумма перечислена ее кредиторам.
Банк России отозвал лицензию у банка «Ураллига» 20 ноября 2013 года. В середине ноября 2013 года ЦБ ограничил ряд операций банка, в частности, на перевод средств по поручению юридических лиц в бюджеты всех уровней.
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