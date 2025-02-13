Красотка из пермского СИЗО выиграла две короны престижного конкурса

Два титула конкурса красоты «Ты уникальная» завоевала сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю Анна Смирнова. Кинолог СИЗО-1 стала обладателем званий «Вторая Вице-Миссис» и «Миссис Впечатление». Успехом она поделилась в соцсети «ВКонтакте».
«Вторая Вице-Миссис!!! Миссис Впечатление!!! Две короны!!! Мечта исполнилась вдвойне!!! Спасибо всем, кто поддерживал меня, переживал и был рядом, столько добрых слов, столько внимания!!! Вы супер!» — написала Анна Смирнова.
Финал конкурса «Ты уникальная» прошел в Перми 13 февраля. Анна Смирнова — старший инструктор кинологической группы отдела охраны СИЗО-1. Она мастер спорта по кинологическому спорту, неоднократно становилась чемпионом России.
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