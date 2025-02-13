Власти анонсировали тему диктанта для коренного населения Ямала

Главной темой диктанта для коренных малочисленных народов Ямала станет Великая Отечественная война. Диктант пройдет 21 февраля на 50 площадках. Выступить чтецами пригласят журналистов, писателей, учителей и преподавателей, сообщают в правительстве ЯНАО.
«Главной темой диктанта „Язык наш веками отточен“ станет Великая Отечественная война», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружных властей. Среди чтецов — главный редактор газеты на ненецком языке «Няръяна Нгэрм» Марина Яр, писательница и эксперт в области хантыйского языка Зинаида Лонгортова, преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа Ирина Кожевина. Чтецы в совершенстве владеют родными языками.
Диктант пройдет 21 февраля для представителей КМНС и коми. На более чем 50 площадках его можно написать очно, такж диктант будет доступен в дистанционном формате.
Диктант на языках малых народов Севера пройдет на Ямале в девятый раз. «В 2024 году его написали рекордное количество участников — 1163 человека. Это на 175 участников больше, чем в 2023 году», — сообщили в правительстве округа.
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