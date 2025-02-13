13 февраля 2025

Власти анонсировали тему диктанта для коренного населения Ямала

Темой диктанта для КМНС и коми на Ямале станет Великая Отечественная война
© Служба новостей «URA.RU»
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Диктант для аборигенов пройдет на Ямале в девятый раз
Диктант для аборигенов пройдет на Ямале в девятый раз Фото:

Главной темой диктанта для коренных малочисленных народов Ямала станет Великая Отечественная война. Диктант пройдет 21 февраля на 50 площадках. Выступить чтецами пригласят журналистов, писателей, учителей и преподавателей, сообщают в правительстве ЯНАО.

«Главной темой диктанта „Язык наш веками отточен“ станет Великая Отечественная война», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружных властей. Среди чтецов — главный редактор газеты на ненецком языке «Няръяна Нгэрм» Марина Яр, писательница и эксперт в области хантыйского языка Зинаида Лонгортова, преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа Ирина Кожевина. Чтецы в совершенстве владеют родными языками.

Диктант пройдет 21 февраля для представителей КМНС и коми. На более чем 50 площадках его можно написать очно, такж диктант будет доступен в дистанционном формате.

Диктант на языках малых народов Севера пройдет на Ямале в девятый раз. «В 2024 году его написали рекордное количество участников — 1163 человека. Это на 175 участников больше, чем в 2023 году», — сообщили в правительстве округа.

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Главной темой диктанта для коренных малочисленных народов Ямала станет Великая Отечественная война. Диктант пройдет 21 февраля на 50 площадках. Выступить чтецами пригласят журналистов, писателей, учителей и преподавателей, сообщают в правительстве ЯНАО. «Главной темой диктанта „Язык наш веками отточен“ станет Великая Отечественная война», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружных властей. Среди чтецов — главный редактор газеты на ненецком языке «Няръяна Нгэрм» Марина Яр, писательница и эксперт в области хантыйского языка Зинаида Лонгортова, преподаватель Ямальского многопрофильного колледжа Ирина Кожевина. Чтецы в совершенстве владеют родными языками. Диктант пройдет 21 февраля для представителей КМНС и коми. На более чем 50 площадках его можно написать очно, такж диктант будет доступен в дистанционном формате. Диктант на языках малых народов Севера пройдет на Ямале в девятый раз. «В 2024 году его написали рекордное количество участников — 1163 человека. Это на 175 участников больше, чем в 2023 году», — сообщили в правительстве округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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