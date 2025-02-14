Украина пытается обвинить РФ в ударе по Чернобыльской АЭС

Беспилотник влетел в Чернобыльскую АЭС. Армии России нет смысла наносить удары по станции, это провокация со стороны Киева. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
«Это провокация. России нет никакого резона бить по саркофагу Чернобыльской АЭС. Тем более сейчас», — написал Подоляка в своем telegram-канале. По его словам, это могут быть действия со стороны Украины, чтобы сорвать дипломатические контакты США и РФ.
Блогер также назвал текущую киевскую власть «крысами, загнанными в угол». Расчет на то, чтобы западные СМИ подхватили ложную информацию об ударе РФ и начали ее распространять, добавил Подоляка.
В свою очередь военкор Борис Рожин подтвердил тезис о дезинформации со стороны Украины. Он подчеркнул, что команда украинского лидера Владимира Зеленского намеренно совершила удар по саркофагу.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило взрыв на Чернобыльской АЭС. Члены делегации, находившиеся на территории станции, услышали хлопок в районе бывшего четвертого энергоблока. Об этом писал «Царьград».
Ранее Зеленский в telegram-канале опубликовал кадры с прилетом дрона. В инциденте он обвинил Россию.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью прокомментировать ситуацию с провокацией Киева. Ответ ожидается.
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