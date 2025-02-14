Песков раскрыл, как Путин отреагировал на возвращение Винника

Песков: Путин был рад возращению Винника в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков не смог ответить на вопрос, позвонит ли Путин Виннику после его возвращения в РФ
Песков не смог ответить на вопрос, позвонит ли Путин Виннику после его возвращения в РФ Фото:

Российский лидер Владимир Путин был рад возвращению Александра Винника из американской тюрьмы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для нас всех и для президента России, конечно, всегда радость, когда гражданин России который отбывал необоснованное наказание в США возвращается на свою родину», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков не смог ответить на вопрос, позвонит ли Путин Виннику после его возвращения в РФ.

Россиянин прибыл домой в ночь на 14 февраля. Он отбывал наказание в тюрьме США 7,5 года за серию финансовых преступлений. В среду, 12 февраля, его обменяли на американца Марка Фогеля. Что известно о Виннике — в материале URA.RU.

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Российский лидер Владимир Путин был рад возвращению Александра Винника из американской тюрьмы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Для нас всех и для президента России, конечно, всегда радость, когда гражданин России который отбывал необоснованное наказание в США возвращается на свою родину», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков  не смог ответить на вопрос, позвонит ли Путин Виннику после его возвращения в РФ. Россиянин прибыл домой в ночь на 14 февраля. Он отбывал наказание в тюрьме США 7,5 года за серию финансовых преступлений. В среду, 12 февраля, его обменяли на американца Марка Фогеля. Что известно о Виннике — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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