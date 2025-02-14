Песков раскрыл, как Путин отреагировал на возвращение Винника

Российский лидер Владимир Путин был рад возвращению Александра Винника из американской тюрьмы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Для нас всех и для президента России, конечно, всегда радость, когда гражданин России который отбывал необоснованное наказание в США возвращается на свою родину», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков не смог ответить на вопрос, позвонит ли Путин Виннику после его возвращения в РФ.
Россиянин прибыл домой в ночь на 14 февраля. Он отбывал наказание в тюрьме США 7,5 года за серию финансовых преступлений. В среду, 12 февраля, его обменяли на американца Марка Фогеля. Что известно о Виннике — в материале URA.RU.
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