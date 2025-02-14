В Кургане выставили на продажу один из лучших лаунж-баров города

В Кургане на продажу выставлен лаунж-бар Zavisimost. По отзывам гостей в онлайн-сервисах он входит в топ лучших кальянных города. Объявление о продаже размещено на сайте объявлений.
«Прoдаетcя пpибыльный кaльян-бар, успешно pабoтаeт c 2019 гoдa. Контакты всex пocтaвщиков перeдaютcя, как и oборудование и нематepиальныe aктивы», — указано в объявлении о продаже на сайте Avito.
В объявлении о продаже указано, что к оборудованию бара относятся автоматическая кофемашина, бойлер, ледогенератор, три холодильника и установка для разлива пива. Также в наличии имеется необходимый барный инвентарь. Отдельно отмечено, что в развлекательной зоне присутствуют игровые консоли PS4 и Xbox S. На складских помещениях хранятся новые предметы: дополнительный кондиционер и подвесной унитаз. По информации продавца, бизнес продолжает работу, а продажа связана со сменой сферы деятельности.
Весной 2023 года первый владелец заведения продавал его за 2 350 000 рублей. Он писал, что оборот бизнеса от 550 000 до 700 000 рублей легко увеличить до 1 000 000 рублей», — сообщается в объявлении о продаже заведения на сайте.
Также в Кургане продают клуб-бар «Свобода», в который находится в скандальном районе города. В нем регулярно проводятся развлекательные мероприятия. В объявлении пишут: «Продам клуб в связи с переездом, низкая аренда». Цену готового бизнеса продавец не раскрыл.
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