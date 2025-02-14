Захарова: МИД РФ не пригласили в Мюнхен, где встречаются Украина и США

Российские официальные лица не получили приглашения на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Представителей Министерства иностранных дел России на этом мероприятии не будет», — подтвердила Захарова. Ее слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что российские и американские чиновники встретятся в Мюнхене (Германия) для переговоров. Сейчас там готовится встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-главы США Джея Ди Вэнса.
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