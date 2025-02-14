Захарова: МИД РФ не пригласили в Мюнхен, где встречаются Украина и США

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МИД РФ на переговоры в Мюнхен не пригласили, уточнила Мария Захарова
МИД РФ на переговоры в Мюнхен не пригласили, уточнила Мария Захарова Фото:

Российские официальные лица не получили приглашения на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Представителей Министерства иностранных дел России на этом мероприятии не будет», — подтвердила Захарова. Ее слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что российские и американские чиновники встретятся в Мюнхене (Германия) для переговоров. Сейчас там готовится встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-главы США  Джея Ди Вэнса.

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Российские официальные лица не получили приглашения на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Представителей Министерства иностранных дел России на этом мероприятии не будет», — подтвердила Захарова. Ее слова передает ТАСС. Ранее сообщалось, что российские и американские чиновники встретятся в Мюнхене (Германия) для переговоров. Сейчас там готовится встреча президента Украины Владимира Зеленского и вице-главы США  Джея Ди Вэнса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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