Глава Пентагона допустил, что в переговорах по Украине будет участвовать Европа

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине может принять участие Европа. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Польше.
«Как будут выглядеть эти границы [Украины], я думаю, будет частью дискуссии между президентом РФ Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом. Также, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях», — подчеркнул Хегсет в ходе конференции. Его слова передает РИА Новости. По словам Хегсета, предстоящие переговоры будут направлены на обсуждение границ Украины.
Государственные представители США, Украины и России и также 14 февраля соберутся в Германии (Мюнхен) для обсуждения обстановки вокруг украинского конфликта. До этого Путин и Трамп созвонились по телефону для обсуждения ситуации, передает MK.RU. Ранее Трамп намекал, что Европа может не быть задействована в обсуждении потенциальных переговорах.
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