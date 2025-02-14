Глава Пентагона допустил, что в переговорах по Украине будет участвовать Европа

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В Пентагоне уверены, что Европа будет участвовать в переговорах по Украине
В Пентагоне уверены, что Европа будет участвовать в переговорах по Украине Фото:

Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине может принять участие Европа. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Польше.

«Как будут выглядеть эти границы [Украины], я думаю, будет частью дискуссии между президентом РФ Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом. Также, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях», — подчеркнул Хегсет в ходе конференции. Его слова передает РИА Новости. По словам Хегсета, предстоящие переговоры будут направлены на обсуждение границ Украины.

Государственные представители США, Украины и России и также 14 февраля соберутся в Германии (Мюнхен) для обсуждения обстановки вокруг украинского конфликта. До этого Путин и Трамп созвонились по телефону для обсуждения ситуации, передает MK.RU. Ранее Трамп намекал, что Европа может не быть задействована в обсуждении потенциальных переговорах. 

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Глава Пентагона Пит Хегсет считает, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине может принять участие Европа. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Польше. «Как будут выглядеть эти границы [Украины], я думаю, будет частью дискуссии между президентом РФ Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом. Также, возможно, Европа примет участие в этих дискуссиях», — подчеркнул Хегсет в ходе конференции. Его слова передает РИА Новости. По словам Хегсета, предстоящие переговоры будут направлены на обсуждение границ Украины. Государственные представители США, Украины и России и также 14 февраля соберутся в Германии (Мюнхен) для обсуждения обстановки вокруг украинского конфликта. До этого Путин и Трамп созвонились по телефону для обсуждения ситуации, передает MK.RU. Ранее Трамп намекал, что Европа может не быть задействована в обсуждении потенциальных переговорах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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