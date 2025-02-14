Встречу Зеленского и Вэнса перенесли в последний момент

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Американская сторона попросила перенести встречу Зеленского и Вэнса
Американская сторона попросила перенести встречу Зеленского и Вэнса Фото:

Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, запланированная в Мюнхене, была отложена из-за необходимости дополнительного времени для изучения американской стороной меморандума о сотрудничестве в области полезных ископаемых. Новое время встречи назначено на 17:00.

«Украина передала документ и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать», — сообщило издание «РБК-Украина». По информации издания «Страна.ua», решение о переносе было принято в последний момент, так как журналистов уже начали впускать на место проведения мероприятия.

Ранее стало известно, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс и представители команды американского лидера Дональда Трампа на предстоящей мюнхенской конференции встретятся с главой Украины Владимиром Зеленским. Переговоры проходят в рамках 61-й конференции по безопасности в Германии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, запланированная в Мюнхене, была отложена из-за необходимости дополнительного времени для изучения американской стороной меморандума о сотрудничестве в области полезных ископаемых. Новое время встречи назначено на 17:00. «Украина передала документ и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать», — сообщило издание «РБК-Украина». По информации издания «Страна.ua», решение о переносе было принято в последний момент, так как журналистов уже начали впускать на место проведения мероприятия. Ранее стало известно, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс и представители команды американского лидера Дональда Трампа на предстоящей мюнхенской конференции встретятся с главой Украины Владимиром Зеленским. Переговоры проходят в рамках 61-й конференции по безопасности в Германии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...