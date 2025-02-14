Встречу Зеленского и Вэнса перенесли в последний момент

Встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, запланированная в Мюнхене, была отложена из-за необходимости дополнительного времени для изучения американской стороной меморандума о сотрудничестве в области полезных ископаемых. Новое время встречи назначено на 17:00.
«Украина передала документ и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать», — сообщило издание «РБК-Украина». По информации издания «Страна.ua», решение о переносе было принято в последний момент, так как журналистов уже начали впускать на место проведения мероприятия.
Ранее стало известно, что вице-президент США Джей-Ди Вэнс и представители команды американского лидера Дональда Трампа на предстоящей мюнхенской конференции встретятся с главой Украины Владимиром Зеленским. Переговоры проходят в рамках 61-й конференции по безопасности в Германии.
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