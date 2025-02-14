Аэропорт Перми открылся после ЧП

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Аэропорт работает в штатном режиме
Аэропорт работает в штатном режиме Фото:

Аэропорт Перми снова готов принимать и отправлять самолеты. Он закрывался из-за ЧП примерно на 2,5 часа.

«Аэропорт „Большое Савино“ работает в штатном режиме. Узнать статус своего рейса можно на онлайн-табло», — говорится в telegram-канале аэропорта.

ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе в 14:30. За ее пределы выкатился борт государственной авиации. За это время два рейса были направлены на запасные аэродромы.

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Аэропорт Перми снова готов принимать и отправлять самолеты. Он закрывался из-за ЧП примерно на 2,5 часа. «Аэропорт „Большое Савино“ работает в штатном режиме. Узнать статус своего рейса можно на онлайн-табло», — говорится в telegram-канале аэропорта. ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе в 14:30. За ее пределы выкатился борт государственной авиации. За это время два рейса были направлены на запасные аэродромы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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