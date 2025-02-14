Аэропорт Перми открылся после ЧП

Аэропорт работает в штатном режиме
Аэропорт Перми снова готов принимать и отправлять самолеты. Он закрывался из-за ЧП примерно на 2,5 часа.
«Аэропорт „Большое Савино“ работает в штатном режиме. Узнать статус своего рейса можно на онлайн-табло», — говорится в telegram-канале аэропорта.
ЧП произошло на взлетно-посадочной полосе в 14:30. За ее пределы выкатился борт государственной авиации. За это время два рейса были направлены на запасные аэродромы.
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