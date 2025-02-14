В Литве пожаловались на опустевшие резервы из-за Украины

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил озабоченность по поводу истощения ресурсов страны в результате оказания помощи Украине. В интервью испанскому изданию он поднял вопрос о проблемах в оборонной промышленности, связанных с недостатком финансирования.
«И когда мы ищем ответы на вопрос, почему оборонная промышленность не наращивает производство, где новые заводы.... Ответ в том, что мы не показываем им деньги... Поддержка Украины показала всем, что наши резервы наполовину пусты. Теперь они пусты из-за поддержки Украины, и мы должны их заполнить. Как это сделать без денег?» — сказал Будрис в интервью испанской газете Mundo.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился с лидером Литвы Гитанасом Науседой деталями переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Он отметил, что Киеву удалось совместно с Белым домом спланировать двусторонние встречи. Всего за время конфликта литовская сторона оказала Киеву помощь на сумму более 1,5 млрд евро, из которых 768 млн составила военная помощь
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