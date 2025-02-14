Для откачки воды из шахты «Красная горнячка» в Копейске выделят 6 млн рублей

Для откачки воды из шахты «Красная горнячка» в Копейске Челябинской области будет выделено шесть миллионов рублей. Об этом заявила глава города Светлана Логанова.
«В бюджете заложено шесть миллионов рублей на откачку воды из шахты „Красная горнячка“. Конкурсная документация уже подготовлена, аукцион по выбор подрядчика будет объявлен в ближайшее время», — сообщила Логанова на встрече с жителями поселка Горняк, пишет газета «Губерния».
Насосная станция заработает, когда позволит погода. Начало откачивания воды из карьера запланировано на середину марта, сообщил замглавы городского округа по ЖКХ Александр Филиппов. «В городском округе продолжатся работы по очистке и углублению прудов-испарителей», — сказал Филлипов, пишет пресс-служба муниципалитета в telegram-канале.
После прекращения добычи угля и банкротства компании «Челябинскуголь» шахты в Копейске не были технически ликвидированы. Со временем они начали затапливаться грунтовыми водами. Из-за чего происходит локальное подтопление территории Копейска, в частности, поселка Горняк. Местные говорят, что вода в поселке скапливается в виде болотистых прудов, которые топят дома и дороги.
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