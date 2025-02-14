Депутат думы ХМАО Андреев покинул пост главы ДСК «Автобан»

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Депутат думы ХМАО Алексей Андреев перешел в совет директоров компании
Депутат думы ХМАО Алексей Андреев перешел в совет директоров компании Фото:

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев покинул пост главы ДСК «Автобан». Теперь он стал председателем совета директоров и будет заниматься решением стратегических задач компании. Информация опубликована в официальном telegram-канале компании.

«Алексей Андреев покидает пост генерального директора АО „ДСК „Автобан“ и переходит на должность председателя Совета директоров „Автобана“ для решения стратегических задач компании. Алексей Владимирович посвятил становлению компании 36 лет. Вначале возглавил СУ-920, затем — „Ханты-Мансийскдорстрой“, а впоследствии и „Автобан“. Собрал команду высококлассных специалистов, которые вместе трансформировали компанию в один из крупнейших строительно-инвестиционных холдингов России“, — указано в публикации.

Андреев проходит фигурантом по уголовному делу из-за наличия вида на жительства Италии, следующее заседание суда назначено на конец февраля. Сам политик называет его сфабрикованным, заявляя, что вид на жительство в Италии у него истек несколько лет назад. В беседе с URA.RU парламентарий уточнил, что решение им принято совместно с акционерами компании.

В «Автобане» начинал бывший первый замгубернатора ХМАО Шипилов. О его задержании сотрудниками ФСБ и СК сообщают инсайдеры. 

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Депутат думы ХМАО Алексей Андреев покинул пост главы ДСК «Автобан». Теперь он стал председателем совета директоров и будет заниматься решением стратегических задач компании. Информация опубликована в официальном telegram-канале компании. «Алексей Андреев покидает пост генерального директора АО „ДСК „Автобан“ и переходит на должность председателя Совета директоров „Автобана“ для решения стратегических задач компании. Алексей Владимирович посвятил становлению компании 36 лет. Вначале возглавил СУ-920, затем — „Ханты-Мансийскдорстрой“, а впоследствии и „Автобан“. Собрал команду высококлассных специалистов, которые вместе трансформировали компанию в один из крупнейших строительно-инвестиционных холдингов России“, — указано в публикации. Андреев проходит фигурантом по уголовному делу из-за наличия вида на жительства Италии, следующее заседание суда назначено на конец февраля. Сам политик называет его сфабрикованным, заявляя, что вид на жительство в Италии у него истек несколько лет назад. В беседе с URA.RU парламентарий уточнил, что решение им принято совместно с акционерами компании. В «Автобане» начинал бывший первый замгубернатора ХМАО Шипилов. О его задержании сотрудниками ФСБ и СК сообщают инсайдеры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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