Депутат думы ХМАО Андреев покинул пост главы ДСК «Автобан»

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев покинул пост главы ДСК «Автобан». Теперь он стал председателем совета директоров и будет заниматься решением стратегических задач компании. Информация опубликована в официальном telegram-канале компании.
«Алексей Андреев покидает пост генерального директора АО „ДСК „Автобан“ и переходит на должность председателя Совета директоров „Автобана“ для решения стратегических задач компании. Алексей Владимирович посвятил становлению компании 36 лет. Вначале возглавил СУ-920, затем — „Ханты-Мансийскдорстрой“, а впоследствии и „Автобан“. Собрал команду высококлассных специалистов, которые вместе трансформировали компанию в один из крупнейших строительно-инвестиционных холдингов России“, — указано в публикации.
Андреев проходит фигурантом по уголовному делу из-за наличия вида на жительства Италии, следующее заседание суда назначено на конец февраля. Сам политик называет его сфабрикованным, заявляя, что вид на жительство в Италии у него истек несколько лет назад. В беседе с URA.RU парламентарий уточнил, что решение им принято совместно с акционерами компании.
В «Автобане» начинал бывший первый замгубернатора ХМАО Шипилов. О его задержании сотрудниками ФСБ и СК сообщают инсайдеры.
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