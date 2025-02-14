Бывший первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов доставлен в окружное управление Следственного комитета РФ. Источники URA.RU говорят, что сейчас идет его допрос.
«Шипилов на допросе в СК. Есть версия, что ему могут инкриминировать 290 статью УК РФ, получение взятки в особо крупном размере. Сообщается, что дома у него прошли обыски», — рассказал инсайдер.
Информация о возможном задержании в Сургуте не подтверждается — по словам источников в силовых структурах округа, оно произошло в Ханты-Мансийске. Источники выдвигают несколько версий, но пока ни одну из них не прокомментировали в силовых структурах округа.
«Первая — это кейс экс-мэра Сургута Андрея Филатова, который, по словам близкого окружения Шипилова, на очной ставке дал против него показания по уголовному делу о коммерческом подкупе. Вторая — история предвыборной викторины „Открытого региона“ и дело Оксаны Макеевой. Третья версия — возможные нарушения, которые могли быть выявлены при проверке закупок гумпощи департаментом региональной безопасности, подконтрольным Шипилову», — перечисляют информаторы. Пока все это только предположения, официальной версии задержания на момент написания новости нет.
Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО распространяются слухи о задержании экс-куратора югорского внупола Алексея Шипилова. Информацию на условиях анонимности подтверждают около 15 независимых источников.
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