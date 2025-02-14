В ЦИК Абхазии назвали условие второго тура выборов

Второй тур в Абхазии будет в случае отсутствия большинства голосов у кандидатов
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Итоги первого тура голосования в Абхазии подведут в 12:00 в воскресенье, сообщил член ЦИК республики Алиас Брандзия
Итоги первого тура голосования в Абхазии подведут в 12:00 в воскресенье, сообщил член ЦИК республики Алиас Брандзия Фото:

Второй тур выборов в Абхазии будет, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов. Предварительные итоги по первому туру подведут в 12:00 в воскресенье, сообщил член ЦИК Алиас Брандзия на брифинге для журналистов, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Второй тур выборов президента Абхазии состоится, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов избирателей, принявших участие в голосовании. То есть, претенденту на должность главы государства нужно набрать 50% плюс один голос», — предупредил член ЦИК.

Избирательные участки откроются в 8 утра 15 февраля и закроются в 20:00. В этот день любая агитация за кандидатов будет запрещена. Предварительные итоги выборов объявят 16 февраля в 12:00. При этом в республике не принято публиковать экзитполы, как делают в разных государствах мира, а также предварительные итоги голосования после подсчета определенного процента бюллетеней, уточнил Брандзия.

Особенность избирательной системы Абхазии такова, что граждане республики и кандидаты голосуют по месту прописки, поэтому в Сухуме будут только два политика — Бадра Гунба и Адгур Хурхумал. Остальные отдадут свои голоса в регионах. Адгур Ардзинба посетит избирательный участок в Новом Афоне, Олег Барциц — в Гудаутском районе, а Роберт Аршба — в Гульрипшском районе.

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Второй тур выборов в Абхазии будет, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов. Предварительные итоги по первому туру подведут в 12:00 в воскресенье, сообщил член ЦИК Алиас Брандзия на брифинге для журналистов, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Второй тур выборов президента Абхазии состоится, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов избирателей, принявших участие в голосовании. То есть, претенденту на должность главы государства нужно набрать 50% плюс один голос», — предупредил член ЦИК. Избирательные участки откроются в 8 утра 15 февраля и закроются в 20:00. В этот день любая агитация за кандидатов будет запрещена. Предварительные итоги выборов объявят 16 февраля в 12:00. При этом в республике не принято публиковать экзитполы, как делают в разных государствах мира, а также предварительные итоги голосования после подсчета определенного процента бюллетеней, уточнил Брандзия. Особенность избирательной системы Абхазии такова, что граждане республики и кандидаты голосуют по месту прописки, поэтому в Сухуме будут только два политика — Бадра Гунба и Адгур Хурхумал. Остальные отдадут свои голоса в регионах. Адгур Ардзинба посетит избирательный участок в Новом Афоне, Олег Барциц — в Гудаутском районе, а Роберт Аршба — в Гульрипшском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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