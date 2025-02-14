Бриджит Джонс возвращается в День всех влюбленных: все о новой части франшизы

В День святого Валентина, 14 февраля 2025 года, на экраны возвращается всеми любимая героиня — неподражаемая Бриджит Джонс в исполнении Рене Зеллвегер в новой части франшизы под названием «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки». Подробнее о выходе фильма, сюжете, актерах, предыдущих частях, а также о том где и когда смотреть — в материале URA.RU.
О чем фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» — это уже четвертая по счету картина в серии романтических комедий о похождениях очаровательной и неуклюжей лондонской журналистки. На этот раз 50-летняя Бриджит предстает перед зрителями в новом статусе — она недавно овдовела и в одиночку воспитывает двоих детей.
Несмотря на трагедию, Бриджит не теряет оптимизма и решает вновь окунуться в омут с головой — начинает активно искать новую любовь на сайтах знакомств и в социальных сетях. Поклонников ждет знакомый коктейль из забавных ситуаций, недоразумений и искрометных диалогов, без которых невозможно представить фильмы о Бриджит Джонс.
В центре любовного треугольника на этот раз оказываются сама Бриджит, ее новый бойфренд — 29-летний Рокстер (Лео Вудалл) и загадочный учитель ее сына мистер Уоллакер (Чиветел Эджиофор). Но и старые знакомые героини не дадут заскучать — харизматичный ловелас Дэниел Кливер в исполнении Хью Гранта вновь появится на экране, чтобы подлить масла в огонь.
Актерский состав и создатели фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Душой фильмов о Бриджит Джонс всегда была неподражаемая Рене Зеллвегер, и на этот раз она вновь блистает в своей фирменной роли. К актерскому составу также присоединились номинант на «Оскар» Чиветел Эджиофор («12 лет рабства»), молодой актер Лео Вудалл («Белый лотос») и, конечно же, Хью Грант, без которого уже невозможно представить эту франшизу.
В режиссерском кресле новой ленты — Майкл Моррис, известный по работе над сериалами «Бесстыжие», «Лучше звоните Солу» и «Карточный домик». Сценарий по мотивам романа Хелен Филдинг «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» написали сама писательница в соавторстве с Эби Морган («Железная леди») и Дэном Мазером («Борат»).
О чем были предыдущие фильмы о Бриджит Джонс
Первый фильм «Дневник Бриджит Джонс» вышел в 2001 году и мгновенно стал хитом. Это история о 30-летней журналистке, которая отчаянно пытается устроить свою личную жизнь и делится своими переживаниями в дневнике. Ей предстоит выбирать между внешне идеальным Дэниелом Кливером (Хью Грант) и слегка занудным, но надежным Марком Дарси (Колин Ферт).
Во второй части, «Бриджит Джонс: Грани разумного» (2004), казалось бы, все налаживается — Бриджит счастлива с Марком. Но неуверенность в себе вновь играет с ней злую шутку. Недоразумения и ревность приводят к ссоре с Марком и неожиданному воссоединению с Дэниелом. А еще Бриджит угораздило попасть в тайскую тюрьму.
Третий фильм, «Бриджит Джонс 3» (2016), застает героиню на пороге 40-летия. Она рассталась с Марком, сосредоточилась на карьере, но личная жизнь вновь преподносит сюрприз. После встреч с привлекательным американцем Джеком (Патрик Демпси) и экс-возлюбленным Марком Бриджит понимает, что беременна. Но кто отец ребенка?
Где и когда смотреть «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» вышел 14 февраля 2025 года в цифровом формате. Мировая премьера состоялась на стриминговой платформе Peacock. В России картина доступна эксклюзивно на онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Интересные факты о франшизе Бриджит Джонс
- Для роли в первом фильме Рене Зеллвегер набрала 13 килограммов, а затем похудела для съемок в продолжении. Для третьей части ей вновь пришлось поправиться.
- До Рене Зеллвегер на роль Бриджит Джонс претендовали Кейт Уинслет и Хелена Бонем Картер, но в итоге продюсеры остановились на малоизвестной тогда американке, которая идеально вжилась в образ британской журналистки.
- В первых двух фильмах у Бриджит был дневник в виде блокнота, а в третьем — уже iPad. Технологии не стоят на месте.
- Колин Ферт не появится в новом фильме — его персонаж Марк Дарси, согласно сюжету, скончался за несколько лет до событий «Без ума от мальчишки».
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