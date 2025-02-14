Данные о «вечных жильцах» будут отображаться в ЕГРН

Власти сделают доступными данные о квартирах и домах, в которых есть жильцы, зарегистрированные по праву завещательного отказа. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, это даст участникам сделок на рынке недвижимости полное понимание ситуации, связанной с объектом. Информация о лицах, которых нельзя выселить, снизит количество сделок, оспариваемых в суде, рассказала URA.RU доцент Департамента правового регулирования Юридического факультета Финуниверситета Наталья Оганова.
«Уточняются права наследников по завещанию, теперь в реестре будет указываться предоставление завещателем третьему лицу права пользования жилым помещением. Изменения в Гражданский кодекс разработаны, в том числе с учетом судебной практики по конкретным делам и должны снизить риски для граждан», — сказал Михаил Мишустин.
Новая норма, которая будет отражена в Гражданском Кодексе, потребует от собственников жилья вносить в ЕГРН сведения о том, что в квартире живет человек, которого нельзя выселить, пояснила Наталья Оганова. Такие жильцы являются обременением при продаже недвижимости. Многие продавцы скрывают факт проживания в квартире зарегистрированных лиц, не являющихся собственниками. Наличие такого обременения может выясниться только после купли-продажи, когда деньги переданы, а сделка зарегистрирована. Новый собственник не может выселить жильца и вынужден оспаривать сделку в суде.
«В России есть две формы наследования — по закону и по завещанию. В том случае, если гражданин оставил завещание, то он имеет право завещать имущество детям и другим родственникам, но при этом потребовать обеспечить пожизненное право проживания в наследуемой квартире других людей – например, гражданской жены, с которой не был заключен официальный брак. Эта форма завещания и называется завещательный отказ», — сказала Наталья Оганова.
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