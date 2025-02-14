Власти сделают более прозрачными сделки купли-продажи долей в недвижимости. Изменения в Гражданский кодекс, о которых сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, разработаны с учетом судебной практики. Как объяснили URA.RU эксперты, это снизит количество мошеннических сделок.
«Поправки коснутся имущества, которое находится в долевой собственности граждан, будь это дом, квартира или другое имущество. Сведения о такой форме собственности теперь будут обязательно включать в государственный реестр недвижимости.
При необходимости такие данные могут быть внесены по решению суда, если между собственниками нет согласия. Этот подход позволит быстрее урегулировать конфликтные ситуации, включая случаи, когда выделить долю по договоренности не представляется возможным», — сказал Михаил Мишустин.
Изменения в Гражданский кодекс коснутся не только владельцев недвижимости, находящейся в долевой собственности, но также арендаторов, наследников и потенциальных покупателей квартир, домов, земельных участков и других объектов и позволит защитить их права, пояснила URA.RU доцент Департамента правового регулирования юридического факультета Финуниверситета Наталья Оганова. «Сейчас при покупке жилья покупатель запрашивает у продавца выписку из ЕГРН, в которой есть графа „обременение“. В этой графе отражено, что квартира не в залоге и не под арестом, или наоборот.
А теперь в выписке появится дополнительная информация о наличии или отсутствии иных дольщиков в праве собственности по этому объекту. Ранее она была скрыта, из-за чего покупатель приобретал «проблемный» объект, и не всегда мог договориться с другими дольщиками о порядке пользования своим новым жильем», — объяснила Оганова.
Кроме этого, должна появиться норма, которая позволит вносить информацию в ЕГРН о долях даже при разногласиях между собственниками через решение суда. Например, несколько наследников получили доли в одной крошечной квартире и объективно не могут вместе ею пользоваться. Продать долю друг другу готовы только по завышенной цене. Суд оценит стоимость этой квартиры, определит реальную стоимость долей и предложит варианты справедливых выплат одних дольщиков другим.
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