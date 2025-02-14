Hyundai планирует вернуться в Россию

Hyundai Motor Company рассмотрит возможность выкупа своего завода в России к концу текущего года. На фоне переговоров США и России о прекращении военных действий в Украине, решение о возвращении на рынок РФ становится все более актуальным для корейской компании.
«По мере того, как переговоры между Соединенными Штатами и Россией о прекращении военной операции в Украине быстро продвигаются, растут ожидания от отечественных компаний, которые ушли из страны или прекратили экспорт из-за войны и санкций, чтобы возобновить свой бизнес», — сообщает агентство Yonhap. До начала СВО, компании из Кореи занимали значимые позиции на российских рынках автомобилестроения и других отраслей. Однако, по информации издания, после начала конфликта и ухода с рынка РФ, их места начали активно занимать китайские бренды, что может затруднить для корейских компаний возвращение к прежним позициям.
С момента остановки завода Hyundai прошел год и девять месяцев. Компания предложила возможность обратного выкупа завода в течение двух лет. Как считает Yonhap, это позволило бы им вернуться на рынок после стабилизации ситуации.
Hyundai начала свою деятельность в России с создания местного подразделения в 2007 году. Построила свою шестую зарубежную производственную базу в Санкт-Петербурге и запустила производство в 2011 году. Однако в декабре 2023 года Hyundai продала 100% акций своего завода в Санкт-Петербурге российской компании «Арт Финанс» за 10 тысяч рублей (на тот момент 140 тысяч вон), и ушла из России.
Ранее компания Hyundai предлагала рабочим из ХМАО трудоустройство на заводе в Южной Корее. В месяц за монтаж строительных лесов им обещали платить до 270 тысяч рублей. Об этом сообщал URA.RU представитель компании, занимающийся международным трудоустройством.
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