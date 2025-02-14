Имущество получившего пожизненный срок экс-сенатора Арашукова передали государству

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала в доход государства 24 объекта недвижимости и 15 транспортных средств, принадлежавших бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову. Об этом сообщил директор ведомства Дмитрий Аристов.
«В рамках исполнительного производства в отношении экс-сенатора Арашукова Р.Р. в течение 2024 года передано 24 объекта недвижимого имущества, включая квартиры, дома и земельные участки, а также 15 транспортных средств», — сказал Дмитрий Аристов в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости.
Эти меры были приняты после того, как Мосгорсуд 27 декабря 2022 года признал Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в заказных убийствах и других тяжких преступлениях. Они также включали крупные хищения у структур «Газпрома», в результате чего компания потеряла более 4,4 миллиарда рублей. Пожизненные сроки обвиняемым были утверждены в сентябре 2024 года.
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