Имущество получившего пожизненный срок экс-сенатора Арашукова передали государству

ФССП передала в доход России 24 объекта недвижимости экс-сенатора Арашукова
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Судебные приставы изъяли имущество у бывшего сенатора Рауфа Арашукова
Судебные приставы изъяли имущество у бывшего сенатора Рауфа Арашукова Фото:

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала в доход государства 24 объекта недвижимости и 15 транспортных средств, принадлежавших бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову. Об этом сообщил директор ведомства Дмитрий Аристов.

«В рамках исполнительного производства в отношении экс-сенатора Арашукова Р.Р. в течение 2024 года передано 24 объекта недвижимого имущества, включая квартиры, дома и земельные участки, а также 15 транспортных средств», — сказал Дмитрий Аристов в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости.

Эти меры были приняты после того, как Мосгорсуд 27 декабря 2022 года признал Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в заказных убийствах и других тяжких преступлениях. Они также включали крупные хищения у структур «Газпрома», в результате чего компания потеряла более 4,4 миллиарда рублей. Пожизненные сроки обвиняемым были утверждены в сентябре 2024 года. 

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала в доход государства 24 объекта недвижимости и 15 транспортных средств, принадлежавших бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову. Об этом сообщил директор ведомства Дмитрий Аристов. «В рамках исполнительного производства в отношении экс-сенатора Арашукова Р.Р. в течение 2024 года передано 24 объекта недвижимого имущества, включая квартиры, дома и земельные участки, а также 15 транспортных средств», — сказал Дмитрий Аристов в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Эти меры были приняты после того, как Мосгорсуд 27 декабря 2022 года признал Рауфа Арашукова и его отца Рауля виновными в заказных убийствах и других тяжких преступлениях. Они также включали крупные хищения у структур «Газпрома», в результате чего компания потеряла более 4,4 миллиарда рублей. Пожизненные сроки обвиняемым были утверждены в сентябре 2024 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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