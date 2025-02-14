14 февраля 2025

Депутат Рады заявил о планах Британии защитить Зеленского после отставки

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Зеленского обещали приютить в Британии Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский может получить высокооплачиваемую работу в одном из вузов Великобритании после своей отставки. Таким образом британцы возьмут под защиту нынешнего украинского лидера. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Циркулируют слухи о „золотом парашюте“, который британцы предложили Зеленскому в случае ухода от власти. Называют его трудоустройство лектором в одном из английских университетов», — сообщил Дубинский в своем telegram-канале.

По словам депутата, Зеленский сможет читать в университете по одной лекции в месяц. За это он будет получать 200 тысяч фунтов, то есть два миллиона фунтов в год, подчеркнул Дубинский.

Ранее Зеленский заявил, что не держится за власть. По его словам, связанной с этим «болезни» у него якобы нет, передает RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский может получить высокооплачиваемую работу в одном из вузов Великобритании после своей отставки. Таким образом британцы возьмут под защиту нынешнего украинского лидера. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. «Циркулируют слухи о „золотом парашюте“, который британцы предложили Зеленскому в случае ухода от власти. Называют его трудоустройство лектором в одном из английских университетов», — сообщил Дубинский в своем telegram-канале. По словам депутата, Зеленский сможет читать в университете по одной лекции в месяц. За это он будет получать 200 тысяч фунтов, то есть два миллиона фунтов в год, подчеркнул Дубинский. Ранее Зеленский заявил, что не держится за власть. По его словам, связанной с этим «болезни» у него якобы нет, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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