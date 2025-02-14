Депутат Рады заявил о планах Британии защитить Зеленского после отставки

15 февраля 2025 в 00:13 Размер текста - 17 +

Зеленского обещали приютить в Британии Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский может получить высокооплачиваемую работу в одном из вузов Великобритании после своей отставки. Таким образом британцы возьмут под защиту нынешнего украинского лидера. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. «Циркулируют слухи о „золотом парашюте“, который британцы предложили Зеленскому в случае ухода от власти. Называют его трудоустройство лектором в одном из английских университетов», — сообщил Дубинский в своем telegram-канале. По словам депутата, Зеленский сможет читать в университете по одной лекции в месяц. За это он будет получать 200 тысяч фунтов, то есть два миллиона фунтов в год, подчеркнул Дубинский. Ранее Зеленский заявил, что не держится за власть. По его словам, связанной с этим «болезни» у него якобы нет, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский может получить высокооплачиваемую работу в одном из вузов Великобритании после своей отставки. Таким образом британцы возьмут под защиту нынешнего украинского лидера. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский. «Циркулируют слухи о „золотом парашюте“, который британцы предложили Зеленскому в случае ухода от власти. Называют его трудоустройство лектором в одном из английских университетов», — сообщил Дубинский в своем telegram-канале. По словам депутата, Зеленский сможет читать в университете по одной лекции в месяц. За это он будет получать 200 тысяч фунтов, то есть два миллиона фунтов в год, подчеркнул Дубинский. Ранее Зеленский заявил, что не держится за власть. По его словам, связанной с этим «болезни» у него якобы нет, передает RT.