Северная часть Часова Яра в Донецкой Народной Республике находится под полным контролем Вооруженных сил России, в то время как южная часть контролируется наполовину. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В Часовом Яре идут регулярные боестолкновения, но невзирая на то, что противник очень упорно сопротивляется, успехи у наших войск есть. Практически вся северная часть города под нашим контролем», — заявил Марочко во время разговора с ТАСС. Он уточнил, что на данный момент остается небольшой сектор зданий, которые в настоящее время очищаются нашими военными от украинских боевиков. Относительно южной части города, примерно половина территории находится под контролем российских войск.
По словам Марочко, несмотря на сильное сопротивление противника, российские войска продолжают достигать прогресса в контролировании территории. Он подчеркнул, что операции по зачистке оставшихся участков северной части Часова Яра активно продолжаются, а также уверенные, хоть и малые, продвижения имеют место и на юге города.
Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы добились значительных успехов в городе Часов Яр. В результате интенсивных боевых действий большая часть города, включая несколько ключевых объектов, оказалась под контролем российской армии. Российские военные закрепились на стратегически важных высотах, освободили стадион «Авангард», городскую больницу №3, а также три западных жилых района и большую часть северного квартала.
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