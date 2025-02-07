Российские бойцы взяли под контроль более половины Часова Яра

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ВС РФ освободили большую часть Часова Яра
ВС РФ освободили большую часть Часова Яра Фото:
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Российские военные значительно продвинулись в городе Часов Яр в ДНР, взяв под контроль большую часть территории, в том числе ключевые объекты. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех», — рассказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, российская армия закрепилась на выгодных высотах, освободила стадион «Авангард», горбольницу №3, три западных жилых квартала и большую часть северного квартала.

На юге города ВС РФ контролируют несколько участков автодорог, что позволяет им препятствовать перемещениям ВСУ через реку Грузская. Также начата работа в микрорайоне Шевченко, подчеркнул Марочко.

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Российские военные значительно продвинулись в городе Часов Яр в ДНР, взяв под контроль большую часть территории, в том числе ключевые объекты. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех», — рассказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, российская армия закрепилась на выгодных высотах, освободила стадион «Авангард», горбольницу №3, три западных жилых квартала и большую часть северного квартала. На юге города ВС РФ контролируют несколько участков автодорог, что позволяет им препятствовать перемещениям ВСУ через реку Грузская. Также начата работа в микрорайоне Шевченко, подчеркнул Марочко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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