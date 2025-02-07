Российские бойцы взяли под контроль более половины Часова Яра

Российские военные значительно продвинулись в городе Часов Яр в ДНР, взяв под контроль большую часть территории, в том числе ключевые объекты. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий в населенном пункте Часов Яр ВС РФ взяли под контроль большую часть города и продолжают развивать успех», — рассказал Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, российская армия закрепилась на выгодных высотах, освободила стадион «Авангард», горбольницу №3, три западных жилых квартала и большую часть северного квартала.
На юге города ВС РФ контролируют несколько участков автодорог, что позволяет им препятствовать перемещениям ВСУ через реку Грузская. Также начата работа в микрорайоне Шевченко, подчеркнул Марочко.
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