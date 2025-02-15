Группировка «Запад» уничтожила Starlink и четыре склада боеприпасов ВСУ

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Западная группировка войск уничтожила бойцов ВСУ и склады с боеприпасами
Западная группировка войск уничтожила бойцов ВСУ и склады с боеприпасами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка ВС РФ «Запад» уничтожила станцию спутниковой связи Starlink, четыре полевых склада боеприпасов и около 200 бойцов ВСУ за последние сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра западной группировки Иван Бигма.

«За сутки потери противника составили до 200 военнослужащих <...> [Также уничтожена] станция спутниковой связи Starlink и четыре полевых склада боеприпасов», — рассказал Иван Бигма в беседе с ТАСС. Он добавил, что военными ВС РФ было ликвидировано 17 пунктов управления БПЛА, четыре бронемашины, в их числе — два американских M113, и пять автомобилей ВСУ.

По данным начальника пресс-центра, в ходе боевых действий также были уничтожены управляемая авиабомба Hammer и 18 дронов. Артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов ВС РФ успешно провели контрбатарейные операции, результатом которых стало уничтожение восьми орудий полевой артиллерии и семи минометных расчетов. Западная группировка улучшила тактическое положение в районах Колодезей и Ямполовки (ДНР), Зеленого Гая, Кондрашовки и Богуславки (Харьковская область) и Новолюбовки (ЛНР), заключил Бигма.

Ранее стало известно, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» западной группировки уничтожили 155-миллиметровую американскую гаубицу М777, радиолокационную станцию, бронетехнику и живую силу ВСУ. Об этом пишет RT

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Группировка ВС РФ «Запад» уничтожила станцию спутниковой связи Starlink, четыре полевых склада боеприпасов и около 200 бойцов ВСУ за последние сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра западной группировки Иван Бигма. «За сутки потери противника составили до 200 военнослужащих <...> [Также уничтожена] станция спутниковой связи Starlink и четыре полевых склада боеприпасов», — рассказал Иван Бигма в беседе с ТАСС. Он добавил, что военными ВС РФ было ликвидировано 17 пунктов управления БПЛА, четыре бронемашины, в их числе — два американских M113, и пять автомобилей ВСУ. По данным начальника пресс-центра, в ходе боевых действий также были уничтожены управляемая авиабомба Hammer и 18 дронов. Артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов ВС РФ успешно провели контрбатарейные операции, результатом которых стало уничтожение восьми орудий полевой артиллерии и семи минометных расчетов. Западная группировка улучшила тактическое положение в районах Колодезей и Ямполовки (ДНР), Зеленого Гая, Кондрашовки и Богуславки (Харьковская область) и Новолюбовки (ЛНР), заключил Бигма. Ранее стало известно, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» западной группировки уничтожили 155-миллиметровую американскую гаубицу М777, радиолокационную станцию, бронетехнику и живую силу ВСУ. Об этом пишет RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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