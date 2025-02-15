Группировка «Запад» уничтожила Starlink и четыре склада боеприпасов ВСУ

Группировка ВС РФ «Запад» уничтожила станцию спутниковой связи Starlink, четыре полевых склада боеприпасов и около 200 бойцов ВСУ за последние сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра западной группировки Иван Бигма.
«За сутки потери противника составили до 200 военнослужащих <...> [Также уничтожена] станция спутниковой связи Starlink и четыре полевых склада боеприпасов», — рассказал Иван Бигма в беседе с ТАСС. Он добавил, что военными ВС РФ было ликвидировано 17 пунктов управления БПЛА, четыре бронемашины, в их числе — два американских M113, и пять автомобилей ВСУ.
По данным начальника пресс-центра, в ходе боевых действий также были уничтожены управляемая авиабомба Hammer и 18 дронов. Артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов ВС РФ успешно провели контрбатарейные операции, результатом которых стало уничтожение восьми орудий полевой артиллерии и семи минометных расчетов. Западная группировка улучшила тактическое положение в районах Колодезей и Ямполовки (ДНР), Зеленого Гая, Кондрашовки и Богуславки (Харьковская область) и Новолюбовки (ЛНР), заключил Бигма.
Ранее стало известно, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» западной группировки уничтожили 155-миллиметровую американскую гаубицу М777, радиолокационную станцию, бронетехнику и живую силу ВСУ. Об этом пишет RT.
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