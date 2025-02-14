14 февраля 2025

Пропавшую в Екатеринбурге 15-летнюю школьницу нашли живой, похититель задержан

В Екатеринбурге нашли пропавшую глухонемую девочку
© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку искала вся полиция города
Девочку искала вся полиция города Фото:

В Екатеринбурге нашли пропавшую глухонемую девочку. Она жива, мужчина, одетый в робу, с которым видели ребенка, задержан, рассказал URA.RU источник. 

«Она жива и доставлена в больницу на обследование. Поисковым мероприятиям МВД и волонтеров дан отбой. По итогам проверочных мероприятий полицией будет принято обоснованное процессуальное решение. Подозреваемый задержан, сейчас его допрашивают сотрудники полиции», — сообщил, в свою очередь, официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

О том, что вечером 14 февраля девочку увел неизвестный в робе, URA.RU сообщило утром 15-го. В поисках ребенка принимали участие полицейские (их подняли по тревоге) и волонтеры.

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В Екатеринбурге нашли пропавшую глухонемую девочку. Она жива, мужчина, одетый в робу, с которым видели ребенка, задержан, рассказал URA.RU источник.  «Она жива и доставлена в больницу на обследование. Поисковым мероприятиям МВД и волонтеров дан отбой. По итогам проверочных мероприятий полицией будет принято обоснованное процессуальное решение. Подозреваемый задержан, сейчас его допрашивают сотрудники полиции», — сообщил, в свою очередь, официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых. О том, что вечером 14 февраля девочку увел неизвестный в робе, URA.RU сообщило утром 15-го. В поисках ребенка принимали участие полицейские (их подняли по тревоге) и волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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