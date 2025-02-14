Пропавшую в Екатеринбурге 15-летнюю школьницу нашли живой, похититель задержан

В Екатеринбурге нашли пропавшую глухонемую девочку. Она жива, мужчина, одетый в робу, с которым видели ребенка, задержан, рассказал URA.RU источник.
«Она жива и доставлена в больницу на обследование. Поисковым мероприятиям МВД и волонтеров дан отбой. По итогам проверочных мероприятий полицией будет принято обоснованное процессуальное решение. Подозреваемый задержан, сейчас его допрашивают сотрудники полиции», — сообщил, в свою очередь, официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых.
О том, что вечером 14 февраля девочку увел неизвестный в робе, URA.RU сообщило утром 15-го. В поисках ребенка принимали участие полицейские (их подняли по тревоге) и волонтеры.
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