Арестован врач-сектант, изнасиловавший 12-летнюю в Екатеринбурге

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу 33-летнего Сергея О. по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом URA.RU ообщили в инстанции.
В суд с ходатайством о заключении под стражу обратилось следствие. Мужчина пробудет за решеткой до 12 апреля.
По данным URA.RU, ЧП произошло в январе. Сначала Сергей вывез девочку к другу в пригород Екатеринбурга, чтобы провести «обряд женитьбы». А через неделю он позвал ее домой, чтобы та «исполнила супружеский долг». Познакомились они на встречах кришнаитов, где Сергей — лидер духовной группы. По его словам, он считал, что у него со школьницей «теплые отношения».
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