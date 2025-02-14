14 февраля 2025

Арестован врач-сектант, изнасиловавший 12-летнюю в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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В СИЗО подозреваемый пробудет до 12 апреля
В СИЗО подозреваемый пробудет до 12 апреля Фото:

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу 33-летнего Сергея О. по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом URA.RU ообщили в инстанции. 

В суд с ходатайством о заключении под стражу обратилось следствие. Мужчина пробудет за решеткой до 12 апреля.

По данным URA.RU, ЧП произошло в январе. Сначала Сергей вывез девочку к другу в пригород Екатеринбурга, чтобы провести «обряд женитьбы». А через неделю он позвал ее домой, чтобы та «исполнила супружеский долг». Познакомились они на встречах кришнаитов, где Сергей — лидер духовной группы. По его словам, он считал, что у него со школьницей «теплые отношения».

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Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу 33-летнего Сергея О. по обвинению в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом URA.RU ообщили в инстанции.  В суд с ходатайством о заключении под стражу обратилось следствие. Мужчина пробудет за решеткой до 12 апреля. По данным URA.RU, ЧП произошло в январе. Сначала Сергей вывез девочку к другу в пригород Екатеринбурга, чтобы провести «обряд женитьбы». А через неделю он позвал ее домой, чтобы та «исполнила супружеский долг». Познакомились они на встречах кришнаитов, где Сергей — лидер духовной группы. По его словам, он считал, что у него со школьницей «теплые отношения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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