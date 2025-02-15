Глава «мусорной реформы» стал кандидатом на пост замминистра

РБК: рассматривается переход главы РЭО Буцаева на пост замглавы Минприроды
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Денис Буцаев может перейти на должность замглавы Минприроды
Денис Буцаев может перейти на должность замглавы Минприроды Фото:

Рассматривается возможный переход главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева на пост заместителя главы Министерства природных ресурсов и экологии России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с кадровыми перестановками.

«Кандидатура Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора (РЭО, курирует „мусорную реформу“ в России), рассматривается на должность заместителя главы Минприроды», — передает РБК. Как уточняет источник, кандидатура Буцаева активно обсуждается на должность заместителя главы Минприроды. Также было указано, что на замену в РЭО рассматривается Ирина Тарасова, нынешний директор административного департамента Минсельхоза.

Источник, близкий к Минприроды, подтвердил информацию о возможном кадровом переходе Буцаева. В то же время, в пресс-службах Минприроды и РЭО отказались предоставить комментарии по данному вопросу. Ирина Тарасова продолжает работу в Минсельхозе, как подтвердили в ведомстве.

С февраля 2019 года, когда была основана компания РЭО, Буцаев занимал должность ее руководителя. Однако в ноябре 2019 года он покинул эту позицию, чтобы занять место первого вице-губернатора Белгородской области. Через год, в ноябре 2020 года, Буцаев был вновь назначен на пост главы РЭО.

В декабре 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила критику по поводу прогресса в реализации «мусорной реформы» в России. Она выразила удовлетворение значительным прогрессом, достигнутым в реализации реформы за последние шесть месяцев, который, по ее словам, превысил результаты всего предшествующего шестилетнего периода. Были организованы федеральные и региональные координационные центры под руководством губернаторов и Министерства природных ресурсов, что способствовало формированию целостного представления о состоянии дел в области обращения с отходами по всей России.

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Рассматривается возможный переход главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева на пост заместителя главы Министерства природных ресурсов и экологии России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с кадровыми перестановками. «Кандидатура Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора (РЭО, курирует „мусорную реформу“ в России), рассматривается на должность заместителя главы Минприроды», — передает РБК. Как уточняет источник, кандидатура Буцаева активно обсуждается на должность заместителя главы Минприроды. Также было указано, что на замену в РЭО рассматривается Ирина Тарасова, нынешний директор административного департамента Минсельхоза. Источник, близкий к Минприроды, подтвердил информацию о возможном кадровом переходе Буцаева. В то же время, в пресс-службах Минприроды и РЭО отказались предоставить комментарии по данному вопросу. Ирина Тарасова продолжает работу в Минсельхозе, как подтвердили в ведомстве. С февраля 2019 года, когда была основана компания РЭО, Буцаев занимал должность ее руководителя. Однако в ноябре 2019 года он покинул эту позицию, чтобы занять место первого вице-губернатора Белгородской области. Через год, в ноябре 2020 года, Буцаев был вновь назначен на пост главы РЭО. В декабре 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила критику по поводу прогресса в реализации «мусорной реформы» в России. Она выразила удовлетворение значительным прогрессом, достигнутым в реализации реформы за последние шесть месяцев, который, по ее словам, превысил результаты всего предшествующего шестилетнего периода. Были организованы федеральные и региональные координационные центры под руководством губернаторов и Министерства природных ресурсов, что способствовало формированию целостного представления о состоянии дел в области обращения с отходами по всей России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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