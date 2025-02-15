Глава «мусорной реформы» стал кандидатом на пост замминистра

Рассматривается возможный переход главы Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева на пост заместителя главы Министерства природных ресурсов и экологии России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с кадровыми перестановками.
«Кандидатура Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора (РЭО, курирует „мусорную реформу“ в России), рассматривается на должность заместителя главы Минприроды», — передает РБК. Как уточняет источник, кандидатура Буцаева активно обсуждается на должность заместителя главы Минприроды. Также было указано, что на замену в РЭО рассматривается Ирина Тарасова, нынешний директор административного департамента Минсельхоза.
Источник, близкий к Минприроды, подтвердил информацию о возможном кадровом переходе Буцаева. В то же время, в пресс-службах Минприроды и РЭО отказались предоставить комментарии по данному вопросу. Ирина Тарасова продолжает работу в Минсельхозе, как подтвердили в ведомстве.
С февраля 2019 года, когда была основана компания РЭО, Буцаев занимал должность ее руководителя. Однако в ноябре 2019 года он покинул эту позицию, чтобы занять место первого вице-губернатора Белгородской области. Через год, в ноябре 2020 года, Буцаев был вновь назначен на пост главы РЭО.
В декабре 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила критику по поводу прогресса в реализации «мусорной реформы» в России. Она выразила удовлетворение значительным прогрессом, достигнутым в реализации реформы за последние шесть месяцев, который, по ее словам, превысил результаты всего предшествующего шестилетнего периода. Были организованы федеральные и региональные координационные центры под руководством губернаторов и Министерства природных ресурсов, что способствовало формированию целостного представления о состоянии дел в области обращения с отходами по всей России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.