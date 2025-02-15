Москвича, который из ревности отравил товарища ртутью, доставили в суд

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Мужчина, отравивший своего коллегу пирожками с ртутью, сегодня должен отправиться в СИЗО
Мужчина, отравивший своего коллегу пирожками с ртутью, сегодня должен отправиться в СИЗО Фото:

Москвича, обвиняемого в отравлении своего коллеги ртутью, доставили в Зюзинский суд столицы для решения вопроса о его аресте. По информации следственного комитета, мотивом преступления стала ревность. 

«Ртутного отравителя доставили в Зюзинский суд Москвы», — передает телеканал 360.ru. Уточняется, что сегодня его должны отправить в СИЗО.

11 февраля в Москве произошел инцидент в пекарне «Мельница», где местный житель Дмитрий отравил пирожками со ртутью своего коллегу Сергея. Дмитрий изначально выдавал себя за также пострадавшего, однако впоследствии признал свою вину. В связи с этим происшествием было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за покушение на убийство.

Обновлено в 14.17: обвиняемого арестовали. Свою вину он признал.

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Москвича, обвиняемого в отравлении своего коллеги ртутью, доставили в Зюзинский суд столицы для решения вопроса о его аресте. По информации следственного комитета, мотивом преступления стала ревность.  «Ртутного отравителя доставили в Зюзинский суд Москвы», — передает телеканал 360.ru. Уточняется, что сегодня его должны отправить в СИЗО. 11 февраля в Москве произошел инцидент в пекарне «Мельница», где местный житель Дмитрий отравил пирожками со ртутью своего коллегу Сергея. Дмитрий изначально выдавал себя за также пострадавшего, однако впоследствии признал свою вину. В связи с этим происшествием было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за покушение на убийство. Обновлено в 14.17: обвиняемого арестовали. Свою вину он признал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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