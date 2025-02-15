ЦАХАЛ: Труфанов и еще два заложника переданы израильским военным

Россиянин Александр Труфанов и два израильских гражданина были освобождены после 500 дней плена в Газе и переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила пресс-служба израильских войск.
«Трое возвращающихся заложников (Александр Труфанов, Саги Декель-Хен и Яир Хорн, — прим. URA.RU) только что были переданы силам Армии обороны Израиля в секторе Газа», — сообщили в telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ. Отмечается, что освобожденные направляются в Израиль, они пройдут первичный медосмотр в приграничном пункте.
Труфанов был взят в заложники в октябре 2023 года палестинскими радикалами. Он был освобожден 15 февраля, в ходе второго соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.