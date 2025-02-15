ЦАХАЛ: Труфанов и еще два заложника переданы израильским военным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Труфанов передан ЦАХАЛ и направляется на медосмотр
Труфанов передан ЦАХАЛ и направляется на медосмотр Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Россиянин Александр Труфанов и два израильских гражданина были освобождены после 500 дней плена в Газе и переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила пресс-служба израильских войск. 

«Трое возвращающихся заложников (Александр Труфанов, Саги Декель-Хен и Яир Хорн, — прим. URA.RU) только что были переданы силам Армии обороны Израиля в секторе Газа», — сообщили в telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ. Отмечается, что освобожденные направляются в Израиль, они пройдут первичный медосмотр в приграничном пункте.

Труфанов был взят в заложники в октябре 2023 года палестинскими радикалами. Он был освобожден 15 февраля, в ходе второго соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россиянин Александр Труфанов и два израильских гражданина были освобождены после 500 дней плена в Газе и переданы силам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила пресс-служба израильских войск.  «Трое возвращающихся заложников (Александр Труфанов, Саги Декель-Хен и Яир Хорн, — прим. URA.RU) только что были переданы силам Армии обороны Израиля в секторе Газа», — сообщили в telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ. Отмечается, что освобожденные направляются в Израиль, они пройдут первичный медосмотр в приграничном пункте. Труфанов был взят в заложники в октябре 2023 года палестинскими радикалами. Он был освобожден 15 февраля, в ходе второго соглашения о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...