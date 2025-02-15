По мнению жителей Абхазии и представителей избирательных штабов кандидатов в президенты, значительные иностранные инвестиции, на данный момент в основном из России, являются необходимыми для развития экономики республики и решения существующих проблем. Глава штаба кандидата в президенты Бадры Гунбы Леонид Лакербая заявил URA.RU, что первоначальный документ вызвал недовольство оппозиции и стал одной из причин политического кризиса в стране.
«Изначально опасения малого бизнеса должны были быть учтены, а саму суть проекта нужно было разъяснить людям, чтобы все было прозрачно и понятно. Этого не было сделано, что можно назвать промахом предыдущего правительства», — отметил Лакербая в разговоре с корреспондентом URA.RU. Он указал на высокие проценты по кредитам в республике, которые затрудняют развитие малого и среднего бизнеса, и выразил надежду на продуктивное сотрудничество с Россией в будущем.
Руководитель штаба также подчеркнул, что идея строительства 30 тысяч апартаментов за раз является масштабной и требует более осторожного и поэтапного подхода к внедрению. Он выразил мнение о важности сохранения отношений с Россией как с ключевым партнером и гарантом независимости страны.
Лакербая уточнил, что в Абхазии существуют политические деятели, которые не осознают определенных аспектов и создают напряженность в отношениях с Россией, призвав их проявлять сознательность. Кроме того, он выразил ожидание, что взаимодействие с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента России, ответственным за абхазское направление, окажется эффективным и принесет пользу обеим сторонам.
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