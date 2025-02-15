Зеленский позвал западных лидеров в Киев на годовщину СВО

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Зеленский пригласил Европейских лидеров в Киев
Зеленский пригласил Европейских лидеров в Киев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действующий украинский президент Владимир Зеленский пригласил западных лидеров в Киев 24 февраля, на третьею годовщину спецоперации. Об этом он заявил на конференции в Мюнхене.

«Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину [СВО], мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры», — сказал Зеленский в ходе конференции. Трансляция идет на официальном канале YouTube.

С 14 по 16 февраля в Германии проходит международная Мюнхенская конференция по безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе данной встречи будут обсуждаться вопросы безопасности на Украине с представителями России. 

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Действующий украинский президент Владимир Зеленский пригласил западных лидеров в Киев 24 февраля, на третьею годовщину спецоперации. Об этом он заявил на конференции в Мюнхене. «Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину [СВО], мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры», — сказал Зеленский в ходе конференции. Трансляция идет на официальном канале YouTube. С 14 по 16 февраля в Германии проходит международная Мюнхенская конференция по безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе данной встречи будут обсуждаться вопросы безопасности на Украине с представителями России. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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